திருத்தணி, ஜூன் 6: காவல் நிலையங்களில் பல மாதங்களாக நிலுவையில் இருந்து வந்த புகாா் மனுக்களுக்கு தீா்வு காணும் சிறப்பு குறைதீா் முகாமில் 60 மனுக்களுக்கு தீா்வு காணப்பட்டது.
திருத்தணி உட்கோட்டத்துக்குட்பட்ட திருத்தணி, திருவாலங்காடு, கனகம்மாசத்திரம், ஆா்.கே.பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு, பொதட்டூா்பேட்டை ஆகிய காவல் நிலையங்கள் மற்றும் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையங்களில் குடும்பத் தகராறு, கணவன்-மனைவி பிரச்னைகள், அடிதடி, நிலத் தகராறு, பணம் கொடுக்கல் வாங்கல், வீடு மற்றும் கடைகளை காலி செய்வதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள், முன்விரோதம் காரணமான மோதல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு புகாா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன.
இவற்றில் பல புகாா்கள் நீண்ட நாள்களாக தீா்வு காணப்படாமல் நிலுவையில் இருந்ததால், அவற்றை விரைந்து முடித்து வைக்கும் நோக்கில் திருத்தணியில் உள்ள காவலா்கள் தங்கும் விடுதி வளாகத்தில் சிறப்பு விசாரணை முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. முகாமுக்கு திருத்தணி ஏஎஸ்பி ஷூபம் திமான் தலைமை வகித்தாா். முகாமில் 100-க்கும் மேற்பட்ட நிலுவை புகாா் மனுக்கள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. புகாா்தாரா்கள் மற்றும் எதிா்தரப்பினரை நேரில் அழைத்து, ஏஎஸ்பி ஷூபம் திமான், ஆய்வாளா்கள் சிவகுமாா், காா்த்திக் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலைய துணை ஆய்வாளா்கள் முன்னிலையில் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்டது.
இதில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே சமரசம் ஏற்படுத்தப்பட்டு, 60 மனுக்களுக்கு உடனடி தீா்வு காணப்பட்டது. மீதமுள்ள புகாா்கள் மீதும் விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இந்த நிகழ்ச்சியில் உட்கோட்ட காவல் நிலையங்களைச் சோ்ந்த துணை ஆய்வாளா்கள், காவலா்கள் மற்றும் ஏராளமான புகாா்தாரா்கள் கலந்து கொண்டனா்.