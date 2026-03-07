Dinamani
திருவள்ளூர்

இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாம் தலைவா் படுகொலை

இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாம் தலைவா் படுகொலை

News image
கொலை  செய்யப்பட்ட  சிவக்குமாா்  என்கிற  கண்ணன்.
Updated On :7 மார்ச் 2026, 7:09 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்மிடிப்பூண்டி பெத்திக்குப்பம் பகுதியில் உள்ள இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமின் தலைவா் சனிக்கிழமை இரவு இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

கும்மிடிப்பூண்டியில் உள்ள இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமில், 937 குடும்பங்களைச் சோ்ந்த 2,770 போ் வசித்து வருகின்றனா். அந்த முகாமின் தலைவராக இருப்பவா் சிவகுமாா் என்கிற கண்ணன் (42). இவா் சனிக்கிழமை இரவு முகாம் பகுதியில் ஒரு பிரச்னைக்காக சமரசம் செய்ய சென்றாா். அப்போது மா்ம கும்பலை சோ்ந்தவா்கள் அவரின் முகத்தில் சரமாரியாக வெட்டினா்.

ஆபத்தான நிலையில் கும்மிடிப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட சிவக்குமாரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இது குறித்து தகவல் அறிந்த இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமை சோ்ந்த 300-க்கும் மேற்பட்டோா் கும்மிடிப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, மருத்துவமனை வளாகத்தில் பதற்றமான சூழல் நிலவியதால், போலீஸாா் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸை வரவழைத்து, கண்ணனின் சடலத்தை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பொன்னேரி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இந்த நிலையில், கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் போலீஸாரின் விசாரணையில், முகாமை சோ்ந்த கும்பல் ஒன்று, முன் விரோதம் காரணமாக சிவக்குமாரை கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சூழலில் கும்மிடிப்பூண்டி இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமில் பதட்டமான சூழல் நிலவுவதால், ஏராளமான போலீசாா் அங்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளனா். மேலும் இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

