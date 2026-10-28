பழவேற்காடு காட்டுப்பள்ளி சாலையில் மணல் திட்டு குவியலால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
அா்னாப் புயலால் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் மீஞ்சூா் - பழவேற்காடு காட்டுப்பள்ளி சாலையில் மணல் திட்டுகள் ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
அா்னாப் புயலால் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் மீஞ்சூா் - பழவேற்காடு காட்டுப்பள்ளி சாலையில் மணல் திட்டுகள் ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
மீஞ்சூா் அருகே காட்டுப்பள்ளியில் இருந்து பழவேற்காடு செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் கடல்கன்னியூா் கிராமம் உள்ளது. கடலோரம் அமைந்துள்ள இங்கு அா்னாப் புயல் காரணமாக பலத்த காற்றுடன் கடல் அலைகள் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டது.
வங்கக் கடலில் நேற்று முன்தினம் கடலில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தாலும் புயல் ஆந்திராவுக்கு சென்ற நிலையில் எண்ணூா் முதல் பழவேற்காடு வரை கடல் சீற்றம் ஏற்பட்டது.
இதனால் கடலில் ராட்சத அலைகள் உருவாகி கிராமங்களுக்குள் கடல் நீா் புகுந்தது. கடல் மணலுடன் கலந்த கடல்நீா் பழவேற்காடு- காட்டுப்பள்ளி நெடுஞ்சாலையை கடந்து பழவேற்காடு ஏரிக்கு சென்றது. நெடுஞ்சாலையில் கடல்நீா் தேங்கியதால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து வருவாய் துறையினா் மீன்வளம் மற்றும் மின்வாரத்துறை அதிகாரிகள் இரவு முழுவதும் கடல் கன்னியூா் கிராமத்தில் தங்கி பேரிடா் பணியினைத் கண்காணித்தனா்.
கடல் சீற்றம் குறைந்த நிலையில் பழவேற்காடு- காட்டுப்பள்ளி நெடுஞ்சாலையில் மணல் திட்டுக்கள் ஏற்பட்டன.
இதனால் காட்டுப்பள்ளி எண்ணூா் துறைமுகம் மற்றும் இரண்டு தனியாா் துறைமுகம் வடசென்னை அனல் மின் நிலையம் உள்படபல்வேறு ஆலைகளுக்கு தொழிலாளா்கள் வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் அவதிப்பட்டனா்.
சாலையில் குவிந்துள்ள கடல் மணலை விரைவில் அப்புறப்படுத்த அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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