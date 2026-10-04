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அரிய செம்மணல் கடல்!

வட மேற்கு சீனாவின் சின்சியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தில் உள்ள டாரின் படுகையில் அமைந்துள்ள தக்லிமக்கான் பாலைவனத்தில் புகைப்படக் கலைஞர்கள் அண்மையில் கண்ணைக் கவரும் செம்மணல் கடலை படம்பிடித்துள்ளனர்.

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வட மேற்கு சீனாவின் சின்சியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தில் உள்ள டாரின் படுகையில் அமைந்துள்ள தக்லிமக்கான் பாலைவனத்தில் புகைப்படக் கலைஞர்கள் அண்மையில் கண்ணைக் கவரும் செம்மணல் கடலை படம்பிடித்துள்ளனர்.

அங்கு நீல வானத்தின் கீழ் கோபி பாலைவனம் முழுவதும் செந்நிறமான மணல் குன்றுகள் பரந்து விரிந்துள்ளன. அங்கு கழுத்தில் அணிகளுடன் ஓசை எழுப்பியபடி நடமாடும் ஒட்டகங்களையும் படம் பிடித்துள்ளனர்.

இந்தத் தனித்துவமான சிவப்புப் படுகை, படிவப் பாறைகளின் புவித்தட்டு மேல் மோதல்களால் உருவானவை. அவற்றின் மணற்கற்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக சிதைந்து சிவப்பு நிறத்துண்டுகளாக மாறி, இறுதியில் குவிந்து, அழகான நிலப்பரப்புகளை உருவாக்கியுள்ளன.

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