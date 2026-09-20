The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கூடலூா் அருகே பிடிபட்ட ஆட்கொல்லி புலி வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு மாற்றம்! தவெக ஆட்சியில் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு விலைவாசி: எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு மிசாவில் கைதானதை எவனுக்கும் நிரூபிக்கத் தேவையில்லை: மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சு! மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் பிரசார தேதி அறிவிப்பு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் ஆண்டு பிரம்மோற்சவம் கருட வாகன சேவை! திருச்சியில் விவசாயிகள் போராட்டம் 20 நாள் ஒத்திவைப்பு! இடைத்தேர்தல்: முதல்வர் விஜய், திருமா, வைகோ உள்ளிட்ட 40 நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள்!

100 நாள் வேலைக்குச் சென்ற பெண் இருசக்கர வாகனம் மோதி உயிரிழப்பு

100 நாள் வேலைக்குச் சென்ற பெண் இருசக்கர வாகனம் மோதி உயிரிழப்பு

முனியம்மா

Published On :

பொதட்டூா்பேட்டை அருகே சாலையோரம் நடந்து சென்ற 100 நாள் வேலைத் திட்ட பெண் மீது இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் உயிரிழந்தாா்.

பொதட்டூா்பேட்டை அடுத்த மேலப்புடி காலனி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் துரைசாமி. இவரது மனைவி முனியம்மா (56). இவா் 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றி வந்தாா். இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை காலை வழக்கம்போல் 100 நாள் வேலைக்கு செல்வதற்காக முனியம்மா, வாணிவிலாசபுரம் கிராம பேருந்து நிறுத்தத்தில் இறங்கினாா். பின்னா் அங்கிருந்து வேலை நடைபெறும் இடத்தை நோக்கி சாலையோரமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது அந்த வழியாக வேகமாக வந்த இருசக்கர வாகனம் ஒன்று எதிா்பாராதவிதமாக முனியம்மா மீது மோதியது. இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட அவா் பலத்த காயமடைந்து சாலையில் விழுந்தாா். விபத்தை பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்த 100 நாள் வேலைக்குச் சென்று கொண்டிருந்த பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உடனடியாக முனியம்மாவை மீட்டு, திருத்தணி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

அங்கு முனியம்மாவை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இதனால் அவரது குடும்பத்தினா் மற்றும் உறவினா்கள் அதிா்ச்சி அடைந்து கதறி அழுதனா்.

இது குறித்து முனியம்மாவின் உறவினரான எத்திராஜ், பொதட்டூா்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

மேலும், விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு அங்கிருந்து சென்ற இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்ற இளைஞரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இருசக்கர வாகனம் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

டேங்கா் லாரி மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு

டேங்கா் லாரி மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு

காா் மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு

காா் மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

மூன்றாம் அணி முயற்சியில் திமுக? | DMK | TN Politics

மூன்றாம் அணி முயற்சியில் திமுக? | DMK | TN Politics