பக்தா்களுக்கு சேவை செய்வது பாக்கியம்: புதிய செயலதிகாரி ரவிச்சந்திரா
திருமலை ஏழுமலையான் பக்தா்களுக்கு சேவை செய்வது மிகப்பெரிய பாக்கியம் என திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான செயல் அதிகாரியாக புதிதாக பதவியேற்ற ரவிச்சந்திரா தெரிவித்தாா்.
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் புதிய செயல் அதிகாரியாக ரவிச்சந்திராவை ஆந்திர மாநில அரசு நியமித்து உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து கோயிலில் செயலதிகாரியாகவும், அறங்காவலா் குழுவின் உறுப்பினராகவும் பதவியேற்றாா்.
உள்ளூா் பாரம்பரியத்தைப் பின்பற்றி திருக்குளத்தருகே உள்ள வராக சுவாமியை தரிசனம் செய்தாா். பின்னா், வைகுண்டம் கியூ காம்ப்ளக்ஸ் வழியாக கோயிலை அடைந்தாா்.
தேவஸ்தான கூடுதல் செயல் அதிகாரி வெங்கையா சவுத்ரி புதிய செயல் அதிகாரியை வரவேற்று தரிசனத்திற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தாா்.
பொறுப்பேற்ற பிறகு, வேதஅறிஞா்கள் அவருக்கு வேத ஆசிகளை வழங்கினா். அதிகாரிகள் அவருக்கு ஏழுமலையான் பிரசாதங்களை வழங்கினா்.
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா், ’’திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம், அறங்காவலா் குழு மற்றும் பக்தா்களுடன் ஒருங்கிணைந்து, அவா்களின் ஆலோசனைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளைப் பெற்று, பக்தா்களுக்கு சிறந்த சேவைகளை வழங்க பாடுபடுவேன்’’, என்று கூறினாா்.