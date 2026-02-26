Dinamani
திருப்பதி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.48 கோடி

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.4.48 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 9:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பக்தா்களின் எண்ணிக்கை சற்று அதிகரித்துள்ள நிலையில், வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு 12 (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனம், நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் பெற்ற பக்தா்களுக்கும் 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆனது.

இதற்கிடையே, புதன்கிழமை முழுவதும் 73,035 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 27,090 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.4.48 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

