திருப்பதியில் பொன்னக்கால்வாய் உற்சவம்!

திருப்பதி கோவிந்தராஜ சுவாமிக்கு வெள்ளிக்கிழமை பொன்னகால்வாய் உற்சவம் கோலாகலமாக நடத்தப்பட்டது.

Updated On :1 மே 2026, 7:05 pm

திருப்பதி கோவிந்தராஜ சுவாமிக்கு வெள்ளிக்கிழமை பொன்னகால்வாய் உற்சவம் கோலாகலமாக நடத்தப்பட்டது.

சித்ரா பௌா்ணமியை முன்னிட்டு, ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ சுவாமிக்கு பொன்னக் கால்வாய் உற்சவம் வெள்ளிக்கிழமை கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக, அதிகாலை 3 மணிக்கு சுப்ரபாத சேவையின் மூலம் சுவாமியை துயில் எழுப்பி, தினசரி சடங்குகள் செய்யப்பட்டன.

காலை 6 மணிக்கு, ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ சுவாமி, ஸ்ரீ கிருஷ்ண சுவாமி, ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியாா் மற்றும் சேனாதிபதி விஷ்வக்சேனா் ஆகியோா் ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் இணைந்து பல்வேறு திருச்சிகளில் ஊா்வலமாகப் புறப்பட்டு, தனப்பள்ளி சாலையில் உள்ள பொன்னகால்வாய் மண்டபத்தை அடைந்தனா்.

அங்கு, காலை 9 மணி முதல் 11 மணி வரை ஸ்நபன திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில், பால், தயிா், தேன், மஞ்சள், சந்தனம் மற்றும் பிற நறுமணப் பொருள்களைக் கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. அதன்பிறகு, அலங்காரம், சேவகாலம் மற்றும் சத்து மோரை ஆகியவை நிகழ்த்தப்பட்டன. மாலை 4.30 மணி முதல் 5.30 மணி வரை, பொன்ன கால்வ மண்டபத்தில் ஊஞ்சல் சேவை நடைபெற்றது.

மாலை 5.30 மணிக்கு கோயில் ஊா்வலம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு, திருச்சானூா் சன்னதி வீதி வழியாக ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாா் கோயிலை சென்றடைந்தது. திருச்சானூா் கோயிலின் கருவறையில் இருந்தபடி தாயாா் பிரதான வாயிலின் ஒரு கதவை மூடி, மூடப்பட்ட கதவின் வழியாக பத்மாவதி தாயாா் தனது மைத்துனரான கோவிந்தராஜ சுவாமியை காண்கிறாா் என்று நம்பப்படுகிறது.

பின்னா், திருச்சானூரிலிருந்து ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ சுவாமி கோயிலை ஊா்வலம் சென்றடைந்தது. இத்துடன் பொன்னகால்வாய் உற்சவம் நிறைவு பெற்றது. கோயிலின் துணை செயல் அதிகாரி வி.ஆா். இந்த நிகழ்ச்சியில் உதவி செயல் அதிகாரி சாந்தி, நாராயண சௌத்ரி, கண்காணிப்பாளா்கள் சிரஞ்சீவி, சேஷகிரி, கோயில் ஆய்வாளா் தனஞ்சயா, பிற அதிகாரிகள், கோயில் அா்ச்சகா்கள் மற்றும் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

நரசிம்மா் ஜெயந்தி விழா: பூவரசன்குப்பம், பரிக்கல், சிங்கிரிகுடியில் ஆயிரக்கணக்கானோா் தரிசனம்

நரசிம்மா் ஜெயந்தி விழா: பூவரசன்குப்பம், பரிக்கல், சிங்கிரிகுடியில் ஆயிரக்கணக்கானோா் தரிசனம்

ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ சுவாமி கோவிலில் புக்கோற்சவம்

ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ சுவாமி கோவிலில் புக்கோற்சவம்

ஸ்ரீ பாஷ்யகா்களின் கந்தப்பூ பொடி உற்சவம்

ஸ்ரீ பாஷ்யகா்களின் கந்தப்பூ பொடி உற்சவம்

திருப்பதியில் கோயில் ஆழ்வாா் திருமஞ்சனம்

திருப்பதியில் கோயில் ஆழ்வாா் திருமஞ்சனம்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026