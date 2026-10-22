திருப்பதியில் ஆா்டிசி பேருந்து திருட்டு
ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஆா்டிசி-யின் வாடகைப் பேருந்து திருடப்பட்டது.
ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஆா்டிசி-யின் வாடகைப் பேருந்து திருடப்பட்டது.
ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடா அருகே கவா்னா்பேட்டை பணிமனைக்குச் சொந்தமான அந்தப் பேருந்தின் ஓட்டுநரும் நடத்துநரும் திருப்பதி பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்தை நிறுத்தி பணியாளா்கள் ஓய்வறையில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தனா்.
அதிகாலை 3.30 மணியளவில் அடையாளம் தெரியாத நபா் ஒருவா் அதை எடுத்துச் சென்ாகத் தகவல் கிடைத்தது.
பேருந்து ஓட்டுநரின் புகாரின் அடிப்படையில், காவல் துறை விசாரணையைத் தொடங்கியது. ஜிபிஎஸ் மூலம் அந்தப் பேருந்து நந்தியாலை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்ததாக அடையாளம் காணப்பட்டு, சாகலமரி போலீஸாா் உதவியுடன் பேருந்து மீட்கப்பட்டது.
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