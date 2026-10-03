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தஞ்சாவூரிலிருந்து அக். 8 முதல் திருப்பதி பிரம்மோற்ஸவத்துக்கு சிறப்பு பேருந்து!

தஞ்சாவூரிலிருந்து திருப்பதி பிரமோற்ஸவத்துக்கான சிறப்பு பேருந்து அக். 8-ஆம் தேதி முதல் 21-ஆம் தேதி முதல் இயக்கப்படவுள்ளன.

TTD

திருப்பதி - கோப்புப் படம்

Published On :

தஞ்சாவூரிலிருந்து திருப்பதி பிரமோற்ஸவத்துக்கான சிறப்பு பேருந்து அக். 8-ஆம் தேதி முதல் 21-ஆம் தேதி முதல் இயக்கப்படவுள்ளன.

இதுகுறித்து அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் தஞ்சாவூா் கிளை மேலாளா் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

திருப்பதி பிரம்மோற்ஸவ விழாவுக்காக தஞ்சாவூரிலிருந்து குளிா்சாதன வசதி இல்லாத படுக்கை வசதியுடன் கூடிய புதிய சொகுசு பேருந்து அக். 8-ஆம் தேதி முதல் 21-ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படவுள்ளது. தஞ்சாவூரிலிருந்து இரவு 8.30 மணிக்கும், திருப்பதியிலிருந்து இரவு 8.45 மணிக்கும் பேருந்து புறப்படும். இந்தப் பேருந்து கும்பகோணம், நெய்வேலி, விழுப்புரம், வேலூா், சித்தூா் வழியாக இயக்கப்படும். முன்பதிவு செய்து வசதி கொண்ட இந்தப் பேருந்தைப் பயணிகளும், பக்தா்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

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