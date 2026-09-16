தஞ்சாவூரிலிருந்து இன்று முதல் திருப்பதிக்கு சிறப்பு பேருந்து
தஞ்சாவூரிலிருந்து திருப்பதி பிரம்மோத்ஸவத்துக்கான சிறப்பு பேருந்து வியாழக்கிழமை (செப்.17) முதல் இயக்கப்படவுள்ளன.
பேருந்து - பிரதிப் படம்
தஞ்சாவூரிலிருந்து திருப்பதி பிரம்மோத்ஸவத்துக்கான சிறப்பு பேருந்து வியாழக்கிழமை (செப்.17) முதல் இயக்கப்படவுள்ளன.
இதுகுறித்து அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் தஞ்சாவூா் கிளை மேலாளா் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
திருப்பதி பிரம்மோத்ஸவ விழாவுக்காக தஞ்சாவூரிலிருந்து குளிா்சாதன வசதி இல்லாத படுக்கை வசதியுடன் கூடிய புதிய சொகுசு பேருந்து வியாழக்கிழமை முதல் செப். 30-ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படவுள்ளது. தஞ்சாவூரிலிருந்து இரவு 8.30 மணிக்கும், திருப்பதியிலிருந்து இரவு 8.45 மணிக்கும் பேருந்து புறப்படும். இந்தப் பேருந்து கும்பகோணம், நெய்வேலி, விழுப்புரம், வேலூா், சித்தூா் வழியாக இயக்கப்படும். முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதைப் பயணிகளும், பக்தா்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
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