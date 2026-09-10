இன்று முதல் அரையிறுதி: இந்தியா - வங்கதேசம் மோதல்
மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியா - வங்கதேச அணிகள் வியாழக்கிழமை (செப். 10) மோதுகின்றன.
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மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியா - வங்கதேச அணிகள் வியாழக்கிழமை (செப். 10) மோதுகின்றன.
7 முறை சாம்பியனான இந்தியா, குரூப் சுற்றில் ஹாட்ரிக் வெற்றி கண்டு, அபார நம்பிக்கையுடன் அரையிறுதிக்கு வந்துள்ளது. ஷஃபாலி வா்மா, ஸ்மிருதி மந்தனா ஆகியோா் பேட்டிங்கில் பலம் சோ்க்கின்றனா். பௌலிங்கில் தீப்தி சா்மா, ராதா யாதவ், ஸ்ரீசரணி சவால் அளிக்கவுள்ளனா்.
வங்கதேச அணி 2 வெற்றி, 1 தோல்வியுடன் அரையிறுதியை அடைந்திருக்கிறது. பேட்டிங்கில் ஷோபனா மோஸ்தரி, கேப்டன் நிகா் சுல்தானா, ஷா்மின் அக்தா் என, ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலும் ஒருவா் கை கொடுத்து வந்துள்ளனா். பௌலிங்கில் நஹிதா அக்தா், மருஃபா அக்தா், ரபெயா கான் நம்பிக்கை அளிக்கின்றனா்.
டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தியா - வங்கதேசம் இதுவரை 24 ஆட்டங்களில் மோதியிருக்க, இந்தியா 21 வெற்றிகளும், வங்கதேசம் 3 வெற்றிகளும் கண்டுள்ளன.
நேரம்: இரவு 8 மணி
இடம்: துபை
நேரலை: சோனி ஸ்போா்ட்ஸ், சோனி லிவ்
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