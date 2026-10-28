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திருமலையில் 79,779 பக்தா்கள் தரிசனம்

திருமலை ஏழுமலையானை செவ்வாய்க்கிழமை முழுவதும் 79,779 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா். மேலும், 24,886 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

திருமலை

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திருமலை ஏழுமலையானை செவ்வாய்க்கிழமை முழுவதும் 79,779 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா். மேலும், 24,886 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

பக்தா்களின் வருகை குறைந்த நிலையில், புதன்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு 8 (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) மணிநேரமும், ரூ.300 ரூபாய் விரைவு தரிசனத்துக்கு 3 முதல் 4 மணிநேரமும் ஆனது. நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் நள்ளிரவு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அலிபிரி வழியில் திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், செவ்வாய்க்கிழமை முழுவதும் ஏழுமலையானை 79, 779 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 24, 886 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.3.89 கோடி வசூலானது. பக்தா்களுக்கு 2.68 லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன. . 3,326 பக்தா்கள் இலவச மருத்துவ முகாம்களில் சிகிச்சை மேற்கொண்டனா்.

காத்திருப்பு அறைகள் மற்றும் தரிசன வரிசைகளில் பக்தா்களுக்கு உணவு, பால், குடிநீா் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டு வருவதாக தேவஸ்தானம் ெதெரிவித்துள்ளது.

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