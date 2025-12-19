திருவண்ணாமலை
டிராக்டா் கவிழ்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு
வந்தவாசி அருகே டிராக்டா் கவிழ்ந்து இளைஞா் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.
வந்தவாசியை அடுத்த பழவேரி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் பிரசாத்(23). இவா் புதன்கிழமை நிலத்தில் ஏா் உழுவதற்காக தனது டிராக்டரை ஓட்டிச் சென்றாா்.
வந்தவாசி - திண்டிவனம் சாலை, திரேசாபுரம் கிராம வளைவில் டிராக்டரை திருப்பியபோது எதிா்பாராமல் டிராக்டா் கவிழ்ந்தது.
இதில் டிராக்டரின் அடியில் சிக்கிய பிரசாத் அதே இடத்திலேயே இறந்தாா்.
இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் தெள்ளாா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.