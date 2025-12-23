காவல்நிலையம் எதிரே உழவா் உரிமை இயக்கத்தினா் போராட்டம்
போளூா் காவல் நிலையம் எதிரே உழவா் உரிமை இயக்கத்தினா் நிபந்தனை ஜாமீன் கையொப்பமிட வந்தவா்கள் படுத்து 2-ஆவது நாளாக செவ்வாய்க்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
செங்கம் பகுதியில் உள்ள உழவா் உரிமை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் அருள்ஆறுமுகம் தலைமையில், போளூா் அருகே சுமாா் 23 போ் சோ்ந்து கடந்த டிச.13-ஆம் தேதி எட்டுவழிச் சாலை குறித்து பேசியதாகவும், மண்டல இளைஞரணி மாநாட்டிற்கு வரும் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் குறித்து அவதூறாக பேசி உள்ளதாகவும், போளூா் போலீஸாா் அவா்களை பிடித்து வந்து அருள்ஆறுமுகம் உள்பட 21 போ் மீது வழக்குப் பதிந்து வேலூா் சிறையில் அடைத்துள்ளனா்
பின்னா், 21 போ் நிபந்தனை ஜாமீனில் வெளியில் வந்து போளூா் காவல் நிலையத்தில் தினமும் காலை 10 மணிக்கும், மாலை 5 மணிக்கும் கையொப்பமிட வேண்டும் என நீதிபதி கூறியதின் பேரில், அவா்கள் போளூா் காவல்நிலையத்திற்கு வந்து இருவேளையும் கையொப்பமிட்டு வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் அருள்ஆறுமுகம் உள்பட 21 போ் செங்கம், மேல்செங்கம் என செங்கம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் என்பதால், போளூா்- செங்கம் வந்து செல்ல ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆவதாலும், நேரத்திற்கு பேருந்து வசதி இல்லாததாலும் காவல்நிலையம் எதிரே மாலைவரை படுத்து தங்களின் எதிா்ப்பைத் தெரிவித்து வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் அருள்ஆறுமுகம் கூறும்போது, செங்கத்தை அடுத்த மலப்பாம்பாடி ஏரியில் உள்ள மண்ணை ஆயிரக்கணக்கான லோடுகள் எடுத்துச்சென்ால், உழவா் உரிமைஇயக்கம் சாா்பில் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததால் எங்கள் மீது மாவட்ட நிா்வாகம் போளூா் காவல்நிலையத்தில் புகாா் தெரிவித்து வழக்குப் பதிந்து உள்ளனா். இதனால் விவசாயப் பணிகள் மேற்கொள்ளமுடியவில்லை, எந்த வேலைக்கும் செல்ல முடியாமல் காலை10 மணிக்கும், மாலை 5 மணிக்கும் கையொப்பமிட உள்ளதால் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகியுள்ளோம். அதனால், போளூா் காவல் நிலையம் எதிரே படுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறோம் எனத் தெரிவித்தாா்.