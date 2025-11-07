வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரும், நில அளவை மற்றும் நில வரித் திட்ட இயக்குநருமான தீபக் ஜேக்கப் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் தீபக் ஜேக்கப் தலைமையில், திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ் முன்னிலையில், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் அனைத்து அரசு துறைகளின் திட்ட செயலாக்கம் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற 388 உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம்களில் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட மனுக்களின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும், நிலுவையில் உள்ள மனுக்களின் விவரம் குறித்தும் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் தீபக் ஜேக்கப் கேட்டறிந்தாா்.
திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியில் நடைபெற்று வரும் மழைநீா் வடிகால் பணிகள், குடிநீா்த் திட்டப் பணிகள், சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்தும், நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் கட்டப்பட்டு வரும் உயா்மட்ட பாலங்கள், சிறு பாலங்கள், மழைநீா் வடிகால் பணிகள் குறித்தும், முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்ட செயலாக்கம் குறித்தும், குடிமைப் பொருள்கள் விநியோகம் குறித்தும், பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை குறித்தும் அவா் கேட்டறிந்தாா்.
மேலும், வட கிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்தும், மீட்பு உபகரணங்கள் கையிருப்பு குறித்தும், சாத்தனூா், குப்பநத்தம், செண்பகத்தோப்பு, மிருகண்டா அணைகளின் கொள்ளளவு மற்றும் தற்போதுள்ள நீா்மட்டம் குறித்து கேட்டறிந்து, அணைக்கு வருகிற நீா்வரத்தை தொடா்ந்து கண்காணிக்க நீா்வளத் துறையினரிடம் அறிவுறுத்தினாா். இதேபோல, ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏரிகளின் நீா்மட்டம் குறித்து கேட்டறிந்து, குடியிருப்புகளில் தண்ணீா் தேங்காமல் கால்வாய்களை தூா்வார அறிவுறுத்தினாா்.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சாா்பில் செயல்படுத்தப்படும் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் என்ற உயா்தர மருத்துவ சேவை முகாம்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பயன்பெற்ற மருத்துவ பயனாளிகள் குறித்தும், நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை சாா்பாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் குடிநீா்த் திட்டப் பணிகள், சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்தும், திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பணிகள் குறித்தும் விரிவாக ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
வருவாய்த் துறை சாா்பில் இணைய வழி சான்றிதழ்கள் வழங்குவதில் நிலுவையில் உள்ளவை குறித்து வட்டம் வாரியாக ஆய்வு மேற்கொண்டு, சாதிச் சான்றிதழ்கள் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்படக் கூடாது என அறிவுறுத்தினாா்.
வடிகால் கட்டுமானப் பணி ஆய்வு: தொடா்ந்து, திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி வட ஆண்டாப்பட்டு அவலூா்பேட்டை சாலையில் நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீா் வடிகால் கட்டுமானப் பணிகளை பாா்வையிட்டு, பணிகளை விரைந்து முடிக்க துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுக்கு மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் தீபக் ஜேக்கப் உத்தரவிட்டாா்.
மேலும், திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் மாட வீதியில் அமைக்கப்படும் சிமென்ட் சாலை பணியையும் ஆய்வு செய்தாா்.
முன்னதாக, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை சாா்பாக செயல்பட்டு வரும் தொலைபேசி கட்டுப்பாட்டு அறையில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, கோப்புகளை பாா்வையிட்டாா்.
ஆய்வின்போது, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் மணி, திட்ட இயக்குநா் (மகளிா் திட்டம்) தனபதி, செய்யாறு சாா் - ஆட்சியா் எல்.அம்பிகா ஜெயின், உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) அம்ருதா எஸ்.குமாா், வருவாய்க் கோட்டாட்சியா்கள் ராஜ்குமாா் (திருவண்ணாமலை), சிவா (ஆரணி), திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி ஆணையா் செல்வபாலாஜி, திருவண்ணாமலை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமணை முதல்வா் மோகன்காந்தி மற்றும் அரசு துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.