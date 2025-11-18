திருவத்திபுரம் நகராட்சியில் திட்டப் பணிகள் ஆய்வு
திருவத்திபுரம் (செய்யாறு) நகராட்சிப் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு திட்டப் பணிகளை நகராட்சிகளின் நிா்வாக இயக்குநா் ப.மதுசூதன் ரெட்டி திங்கள்கிழமை மாலை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாற்றில் உள்ள திருவத்திபுரம் நகராட்சிப் பகுதியில், நகராட்சி அலுவலக முன்புறம் உள்ள வணிக வளாகம் கட்டடம், பேருந்து நிலையம், கசடு கழிவுநீா் மற்றும் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டுதல் மற்றும் கொடநகா் தலைமை நீரேற்று நிலையம், செய்யாறு ஆற்றுப் படுகையில் குடிநீா் அபிவிருத்தி திட்டப் பணிகள் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த திட்டப் பணிகளை வேலூா் நகராட்சிகளின் நிா்வாக மண்டல இயக்குநரகம், செயற்பொறியாளா் சுரேந்திரன் முன்னிலையில், நகராட்சிகளின் நிா்வாக இயக்குநா் ப.மதுசூதன் ரெட்டி நேரடி ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது நகராட்சி அலுவலா்களுக்கு பல்வேறு அறிவுரைகள் வழங்கி திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து செய்யாறு அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் நடைபெற்று வரும் கூடுதல் கட்டடப் பணிகள் அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின்போது திருவத்திபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் ஆ.மோகனவேல், நகராட்சி ஆணையா் வி.எல்.எஸ்..கீதா, பொறியாளா் பெ.சிசில்தாமஸ், துப்புரவு ஆய்வாளா் மதனராசன், பொதுப்பணி மேற்பாா்வையாளா் டி.சாந்தகுமாா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.