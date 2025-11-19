சிறந்த பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு பரிசு, கறவை மாட்டுக் கடன்: அமைச்சா் த.மனோதங்கராஜ் வழங்கினாா்
திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற பால் உற்பத்தியாளா்களுடன் கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் சிறந்த பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு பரிசுகளையும், பயனாளிகளுக்கு கறவை மாட்டுக் கடன்களையும் அமைச்சா் த.மனோதங்கராஜ் வழங்கினாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தேசிய பால் தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளதை முன்னிட்டு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளா்களுடன் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் பால்வளத் துறை அமைச்சா் த.மனோதங்கராஜ் தலைமை வகித்தாா். சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் கு.பிச்சாண்டி, திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் செங்கம் எம்எல்ஏ மு.பெ.கிரி, கலசப்பாக்கம் எம்எல்ஏ பெ.சு.தி.சரவணன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
இதைத் தொடா்ந்து கூட்டத்தில் பால்வளத் துறை அமைச்சா் த.மனோதங்கராஜ், திருவண்ணாமலை கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளா்கள் ஒன்றியம் வாயிலாக விற்பனை செய்யப்படும் பால் அளவு குறித்தும், மாவட்டத்தில் செயல்படும் பால் உற்பத்தியாளா்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவா்களிடமிருந்து பால் கொள்முதல் செய்யப்படும் அளவு, தயாரிக்கப்படும் பால் பொருள்கள் வகைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பால் குளிரூட்டும் மையங்களின் எண்ணிக்கை, பால் உற்பத்தியாளா்கள் சங்கங்களிடமிருந்து பால் கொள்முதல் செய்து பண்ணை மற்றும் மொத்த குளிரூட்டும் மையங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு ஏதுவாக செயல்படும் பால் சேகரிப்பு வழித்தடங்களின் விவரம், நுகா்வோா்களுக்கு பால் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக பால் பாக்கெட்களை விற்பனைக்கு கொண்டு செல்ல பயன்படும் வழித்தடங்களின் விவரம் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
மேலும், பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
மேலும் வருகிற நவ.26-ஆம் தேதி தேசிய பால் தினம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, இந்தியாவின் வெண்மை புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் டாக்டா் வா்கீஸ் குரியனின் படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து புதிய சங்கத்திற்கான ஆணையை தி.வாளவெட்டி பால் உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கும், பால் பரிசோதனை கருவிகளையும், சிறந்த சங்கங்கள் மற்றும் சிறந்த பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு பரிசுகளையும், 19 பயனாளிகளுக்கு பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கான கறவை மாட்டு கடன் உதவிகளையும், சிறந்த கறவை மாடு உரிமையாளா்களுக்கு பரிசுகளையும், சிறந்த செயற்கை முறை கருவூட்டல் பணியாளா்களுக்கும், சிறந்த விற்பனை முகவா்களுக்கும், சங்கத்தில் சிறந்த உப பொருள்களின் விற்பனையாளா்களுக்கும் பாராட்டி பரிசுகளையும் வெற்றி நிச்சயம் திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி பெற்ற 10 நபா்களுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினாா். மேலும் புதிய நடமாடும் பாலகத்தை தொடங்கிவைத்தாா்.
முன்னதாக, துரிஞ்சாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம் கொளத்தூா் கிராமத்தில் ஆவின் வாயிலாக பால் கொள்முதல் செய்யப்படுவதை பாா்வையிட்டு, கறைவை மாடுகளுக்கு குடல் புழு நீக்கத்திற்கான மருந்துகள் மற்றும் தாது உப்புக்களை வழங்கி விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடினாா்.
கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் மாவட்ட துணைப் பதிவாளா் (பால்வளம்) சந்திரசேகர்ராஜா, திருவண்ணாமலை ஆவின் பொது மேலாளா் தனபாலன், பால் உற்பத்தியாளா் சங்கங்கள் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.