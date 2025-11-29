தீபாவளி சீட்டு நடத்தி ரூ.3.5 கோடி மோசடி: 3 போ் கைது

தீபாவளி சீட்டு நடத்தி ரூ.3.5 கோடி மோசடி: 3 போ் கைது
திருவண்ணாமலை அருகே தீபாவளி சீட்டு நடத்தி ரூ.3.5 கோடி மோசடி செய்ததாக 3 பேரை திருவண்ணாமலை குற்றவியல் போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருவண்ணாமலையை அடுத்த டி.கல்லேரி கிராமத்தைச் சோ்ந்த முருகன், இவரது மனைவி விஜயா, உறவினா் சசிகுமாா் ஆகியோா் 2023 - 24ஆம் ஆண்டு தீபாவளி சிறு சேமிப்பு சீட்டு என்ற பெயரில் பொதுமக்களிடம் ஆசை வாா்த்தைகள் கூறி பணம் வசூல் செய்தனா். மேலும், பொதுமக்கள் செலுத்திய சுமாா் ரூ.3.5 கோடியை ஏமாற்றி யாருக்கும் பணத்தை திருப்பித் தரவில்லையாம்.
இதனால், பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் அளித்த புகாரின்பேரின்பேரில், திருவண்ணாமலை பொருளாதார குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் காவல் துறை கூடுதல் இயக்குநா் பாலநாகதேவி, காவல் துறைத் தலைவா் சந்தோஷ்குமாா் மற்றும் வடக்கு மண்டல காவல் கண்காணிப்பாளா் கிங்சிலின் ஆகியோரின் அனுமதி பெற்று வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
திருவண்ணாமலை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் சுதாகா், காவல் ஆய்வாளா் சியாமளா மற்றும் காவலா்கள் தனிப்படை அமைத்து தலைமுறையாக இருந்த முக்கிய எதிரிகளான முருகன், அவரது மனைவி விஜயா மற்றும் சசிகுமாா் ஆகியோரை கண்டுபிடித்து கைது செய்தனா். பின்னா். மூவரும் நீதிமன்ற உத்தரப்படி சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.