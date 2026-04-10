உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டத்தால் வீட்டுமனைப் பட்டா, சாதி சான்றிதழ், மகளிா் உரிமைத் தொகை என லட்சக்கணக்கானோா் பயனடைந்துள்ளனா் என்று திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியில் வெள்ளிக்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு தெரிவித்தாா்.
திருவண்ணாமலை மாகராட்சியில் மதசாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் திருவண்ணாமலை சட்டப் பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான எ.வ.வேலு பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரிபை தொடங்கினாா்.
திருவண்ணாமல மாநகராட்சி, மாவட்ட திமுக அலுவலகம், கணேசபுரம், வேலு நகா், அருணகிரிபுரம், திருக்கோயிலூா் சாலை, திருவள்ளுவா் சிலை, அஜிஸ் காலனி, ராமலிங்கனாா் தெரு, திருநாவுக்கரசு தெரு, துராபலித் தெரு, என்.எஸ்.சித்ர மகால், வானதராயபாளையத் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவா் வாக்கு சேகரித்தாா். அப்போது, அமைச்சா் எ.வ.வேலு பேசியதாவது:
உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டத்தால் தமிழகம் முழுவதும் வீட்டுமனைப் பட்டா, சாதிச் சான்றிதழ், முதியோா் உதவித்தொகை, மகளிா் உரிமைத்தொகை என லட்சக்கணக்கானோா் பயனடைந்துள்ளனா். அடுத்த திராவிட மாடல் ஆட்சியிலும் இத்திட்டம் தொடரும்.
இந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த பழங்குடியினா் நீண்ட காலமாக பட்டா கிடைக்காமல் இருந்தனா். உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டத்தால் இவா்கள் அனைவருக்கும் மனு அளித்த 30 நாள்களில் பட்டா கிடைத்தது. இந்தப் பகுதி மக்களுக்கு கறவை மாடும் வழங்கப்பட்டது.
திருவண்ணாமலை நகர மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான மாநகராட்சியாக்க வேண்டும் என்ற கனவு, முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சியில் நனவானது. இது, மாநகராட்சியானதால் பல திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டு, இந்த மாநகரம் வளந்திருக்கிறது.
முதல்வா் அறிவித்துள்ள இல்லதரசிகளுக்கான ரூ.8 ஆயிரம் கூப்பன் திட்டத்தில் உங்களுக்குத் தேவையான குளிா்சாதனப் பெட்டியோ, சலவை இயந்திரமோ அல்லது தேவையான பொருள்களையோ வாங்கிக்கொள்ளலாம் என்றாா்.
அப்போது, தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் இரா.ஸ்ரீதரன், மாவட்டப் பொருளாளா் எஸ்.பன்னீா்செல்வம், மாநகரச் செயலா் ப.காா்த்திவேல்மாறன், மாவட்ட துணைச் செயலா் பிரியா விஜயரங்கன், மாநகர மேயா் நிா்மலாவேல்மாறன், க.சௌந்தரராசன், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் கே.குணசேகா், மதிமுக மாவட்டச் செயலா் சீனி.காா்த்திகேயன், தேமுதிக மாவட்டச் செயலா் வி.எம்.நேரு, மாா்க்சிஸ்ட் நிா்வாகி எம்.சிவக்குமாா், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் இரா.திருமலை, முஸ்லிம் லீக் மாவட்டத் தலைவா் ஐ.எம்.சுலைமான் கான், விசிக மாவட்டச் செயலா் ச.நியூட்டன் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
