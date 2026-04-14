Dinamani
அமெரிக்க கட்டுப்பாட்டில் ஈரானிய கடற்பரப்பு: அதிபர் டிரம்ப்!அமெரிக்க கட்டுப்பாட்டில் ஈரானிய கடற்பரப்பு: அதிபர் டிரம்ப்!கோவையில் பிரதமா் மோடி ஏப்ரல் 18-இல் பிரசாரம்வைகை அதிவிரைவு ரயில் இன்றும் தாமதமாகப் புறப்படும் அம்பேத்கா் ஜெயந்தி: இன்று பங்குச் சந்தை விடுமுைமாா்ச்சில் சில்லறை பணவீக்கம் 3.4% - 3-ஆவது மாதமாக ஏற்றம்இந்தியாவிடம் 3 மாதங்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி கையிருப்பு உள்ளது: மத்திய அரசுதிருப்பூரில் விஜய் இன்று பிரசாரம்ஐபிஎல்: 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றி
/
திருவண்ணாமலை

தபால் வாக்கு பெறும் பணி: மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு

News image
Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 12:58 am

Syndication

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூா் சட்டபேரவைத் தொகுதியைச் சோ்ந்த பெலாசூா் கிராமத்தில் நடைபெற்ற தபால் வாக்கு பெறும் பணியை, மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான க.தா்ப்பகராஜ் திங்கள்கிழமை ஆய்வுசெய்தாா்.

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் ஏப்.23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், போளூா் தொகுதியைச் சோ்ந்த 85 வயதிற்கு மேற்பட்டோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களுக்கு தபால் வாக்கு செலுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என விருப்பப்படிவம் அளித்துள்ளனா்.

இதனால் தொகுதியைச் சோ்ந்த வாக்காளா்களிடம் அவரவா் வீட்டிற்கு நேரடியாகச் சென்று தபால் வாக்கு பெற்று வருகின்றனா். இந்த தபால் வாக்கு பெறும் பணி பெலாசூா் கிராமத்தில் நடைபெற்றது. பணியை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ் ஆய்வு செய்தாா்.

மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இராம்பிரதீபன், தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா், உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பாலாஜி, தமிழ்மணி மற்றும் அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் ஆட்சியா் ஆய்வு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 ஏப்ரல் 2026