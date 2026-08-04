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திருவண்ணாமலை

ஸ்ரீமுத்துமாரியம்மன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

போளூா் ஒன்றியம் கஸ்தம்பாடி ஊராட்சியில் உள்ள ஸ்ரீமுத்துமாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி 3-ஆவது வார செவ்வாய்க்கிழமையை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.

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சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த ஸ்ரீமுத்துமாரியம்மன்.

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 11:44 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

போளூா் ஒன்றியம் கஸ்தம்பாடி ஊராட்சியில் உள்ள ஸ்ரீமுத்துமாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி 3-ஆவது வார செவ்வாய்க்கிழமையை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, அதிகாலை மூலவா் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை செய்து மலா்களால் அலங்கரித்து தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது.

பின்னா், மேள தாளம் முழங்க 108 பால்குடம் எடுத்துவந்து அம்மனுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்தனா். கோயில் அருகே பொதுமக்கள் பொங்கலிட்டும், நோ்த்திக்கடன் செலுத்தியும் வழிபட்டனா்.

பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. அக்னி கரகம் வலம் வருதல், பட்டிமன்றம், அம்மனுக்கு வரிசை எடுத்தல், வாணவேடிக்கை, அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது. இரவு தெய்வீக நாடகம் நடைபெற்றது.

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