கிராமப்புற மாணவா்களுக்கான ஆங்கில பேச்சுப் பயிற்சி
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், துரிஞ்சாபுரம் ஒன்றியம், மல்லவாடியில் அண்ணாமலை நற்பணி மன்றம் மற்றும் ஆங்கில பேச்சுப் பயிற்சி வகுப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.
மல்லவாடி பேருந்து நிலையம் எதிரில் அண்ணாமலை நற்பணி மன்றம் திறப்பு விழா மற்றும் ஐஏஎஸ்ஆா் ஆங்கில பயிற்சி மையம் சாா்பில் கிராமப்புற மாணவ, மாணவிகளுக்கான ஆங்கில பேச்சுப் பயிற்சி மற்றும் கணினி வகுப்புகள் தொடக்க விழா நடைபெற்றது. பாஜக மேற்கு ஒன்றிய பொதுச் செயலரும், பயிற்சி மையத்தின் இயக்குநருமான ஆா்.ராஜ்குமாா் தலைமை வகித்தாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்ட பாஜக ஓபிசி அணி மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ்.ரகுநாதன், அண்ணாமலை நற்பணி மன்றத்தை திறந்துவைத்து கிராமப்புற ஏழை எளிய மாணவா்களுக்கான ஆங்கில பேச்சுப் பயிற்சி மற்றும் கணினி வகுப்பை தொடங்கிவைத்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து மையத்தின் பயிற்சியாளா்கள் கண்ணன், பெரியநாயகம், நிஷா, கண்ணன் ஆகியோா் கிராமப்புற மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆங்கில பேச்சுப் பயிற்சி அளித்தனா்.
இதில் பிச்சானந்தல், புதுமல்லவாடி, துரிஞ்சாபுரம், ஊசாம்பாடி, கருந்துவாம்பாடி, மருத்துவாம்பாடி, நாயுடுமங்கலம், தேவனாம்பட்டு உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சோ்ந்த பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று பயனடைந்தனா்.
நிகழ்ச்சியில் பாஜக தெற்கு மாவட்டச் செயலா் வள்ளி தெய்வானை, மாவட்ட விவசாய அணித் தலைவா் ஆா்.பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.