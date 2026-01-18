திருவண்ணாமலை
தவெகவினா் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு வழங்கல்
சேத்துப்பட்டை அடுத்த அப்பேடு கிராமத்தில் தவெக சாா்பில் பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது.
அப்பேடு கிராமத்தில் தவெக வடக்கு மாவட்டச் செயலா் சத்யா தலைமையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை கட்சி நிா்வாகிகள் அப்பேடு டில்லிகணேஷ், விக்னேஷ் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட நிா்வாகிகள் சத்யராஜ், சசி, ஆறுமுகம், சேத்துப்பட்டு செல்வம், பிரவீன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.