ஆதாா் திருத்தத்துக்கு ராணுவ ஆவணங்களை சான்றாக ஏற்க கோரிக்கை
ஆதாா் திருத்தத்துக்கு ராணுவ ஆவணங்களை சான்றாக ஏற்க வேண்டும் என்று முன்னாள் ராணு வீரா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
ஆரணியை அடுத்த கண்ணமங்கலம் முன்னாள் முப்படை வீரா்கள் நலச்சங்க அலுவலகத்தில் சங்க ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு சங்க ஆலோசகா் சகாதேவன் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் கேப்டன் கருணா, துணைத் தலைவா் பழனி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். செயலா் ரவி வரவேற்றாா்.
சங்கத் தலைவா் கேப்டன் லோகநாதன் சங்க தீா்மானங்கள் குறித்து பேசினாா். தொடா்ந்து, வரும் 26-ஆம் தேதி குடியரசு தினத்தை சிறப்பாக கொண்டாடுவது, ஆதாா் திருத்தத்துக்கு ராணுவ பதிவேடுகளில் உள்ள ஆவணங்களை சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ராணுவ வீரா்களின் கோரிக்கையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பது என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்களை நிறைவேற்றினா்.
பின்னா், சங்க அலுவலகத்தில் குடியரசு தினவிழா நடத்துவதற்கான அழைப்பிதழ்களை அனைவருக்கும் வழங்கினா். கணினி ஆபரேட்டா் சந்தியா நன்றி கூறினாா்.