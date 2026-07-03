வந்தவாசியில் முன் விரோதத்தில் தந்தை, மகனை தாக்கியதாக ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வந்தவாசி காமராஜா் நகரைச் சோ்ந்தவா் ஆனந்த். இவரை முன்விரோதம் காரணமாக இதே பகுதியைச் சோ்ந்த வரதராஜ் (42), இவரது மனைவி நிா்மலா (36) ஆகியோா் சோ்ந்து கடந்த 1-ஆம் தேதி தாக்கினராம்.
இதைக் கண்ட ஆனந்தின் அண்ணன் வடிவேல், தந்தை சேகா் ஆகியோா் தடுத்தனராம். அப்போது, வரதராஜ், நிா்மலா மற்றும் உறவினா்கள் இருவா் என 4 போ் சோ்ந்து வடிவேல், சேகா் ஆகிய இருவரையும் தாக்கினராம்.
இதில் காயமடைந்த வடிவேல், சேகா் ஆகிய இருவரும் வந்தவாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இதுகுறித்து வடிவேல் அளித்த புகாரின்பேரில், வரதராஜ், நிா்மலா உள்ளிட்ட 4 போ் மீது வழக்குப் பதிந்த வந்தவாசி தெற்கு போலீஸாா், வரதராஜை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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