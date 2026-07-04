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திருவண்ணாமலை

குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் திருநங்கைகள் மீது உரிய நடவடிக்கை

தென்னிந்திய திருநங்கைள் கூட்டமைப்பு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய கூட்டமைப்பின் மாநிலத் தலைவா் மோனகாநாயக், திருவண்ணாமலை மாவட்டத் தலைவா் ராதிகாநாயக்.

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தென்னிந்திய திருநங்கைள் கூட்டமைப்பு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய கூட்டமைப்பின் மாநிலத் தலைவா் மோனகாநாயக், திருவண்ணாமலை மாவட்டத் தலைவா் ராதிகாநாயக்.

Updated On :5 ஜூலை 2026, 12:10 am IST

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குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் திருநங்கைகள் மீது காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதென திருநங்கைகள் கூட்டமைப்பு தீா்மானம் நிறைவேற்றியது.

திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதை அடிஅண்ணாமலையில் உள்ள தனியாா் அரங்கில் தென்னிந்திய திருநங்கைகள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் திருநங்கைகள் வாழ்வாதாரம் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு கூட்டமைப்பின் வேலூா் மாவட்டத் தலைவா் கங்காநாயக் தலைமை வகித்தாா்.

மாவட்டத் தலைவா்கள் விமலாநாயக், சா்மிளாநாயக், சோனியாநாயக், சுபிஜ்காநாயக், நூரிநாயக், ராதிகாநாயக் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். திருவண்ணாமலை மாவட்டத் தலைவா் ராதிகாநாயக் வரவேற்றாா்.

கூட்டத்தில் திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், திருச்சி, காஞ்சிபுரம், வேலூா், புதுச்சேரி, காரைக்கால் உள்ளிட்ட 42 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த திருநங்கைகளின் மாவட்டத் தலைவா்கள் மற்றும் உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

இதில் கூட்டமைப்பு மாநிலத் தலைவா் மோனகாநாயக் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றினாா்.

கூட்டத்தில் திருநங்கைகள் மத்தியில் பல்வேறு பிரச்னைகள் எழுந்து வருவதால் அவ்வாறு ஏற்படும் பிரச்னைகளை களைவதற்கும், திருநங்கைகளின் பிரச்னைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடா்ந்து கூட்டமைப்பின் மாநிலத் தலைவா் மோனகாநாயக் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத் தலைவா் ராதிகாநாயக் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது.

திருநங்கைகளுக்கு மத்தியில் பல்வேறு பிரச்னைகள் இருந்து வருகிறது. இதனால் ஒருவருக்கு ஒருவா் மாறி மாறி குற்றம் சுமத்தியதால் காவல்துறையில் புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. யாசகம் கேட்கும் இடங்களில் திருநங்கைகள் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக செயல்படுவதாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு திருநங்கைகளுக்கு பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு மாதமும் பௌா்ணமி கிரிவலத்தின் போது பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு வரும் திருநங்கைகள் யாசகம் கேட்பது என்ற பெயரில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்வதை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் தற்போது விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் திருநங்கைகள் மீது அமைப்பு மூலம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தவறு செய்யும் திருநங்கை குறித்து உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட தலைவருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என இந்த கூட்டத்தில் தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன

எனத் தெரிவித்தனா்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழகம் முழுவதிலுமிருந்து 500க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் வருகைதந்து கலந்துகொண்டனா். முடிவில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட தலைவா் ஜீவாநாயக் நன்றிகூறினாா்.

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