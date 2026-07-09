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திருவண்ணாமலை

தண்டராம்பட்டு ஒன்றிய வளா்ச்சித்திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், வாழவச்சனூா் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் மாணவ, மாணவிகளின் கற்றல் திறன் குறித்து ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.

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தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், வாழவச்சனூா் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் மாணவ, மாணவிகளின் கற்றல் திறன் குறித்து ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

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திருவண்ணாமலையை அடுத்த தண்டராம்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் வியாழக்கிழமை களஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

தண்டராம்பட்டு ஒன்றியத்திற்கு உள்பட்ட வாழவச்சனூா் ஊராட்சியில் விவசாய நிலத்தில் குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு திட்டத்தின் கீழ் 2 ஏக்கா் பரப்பளவில் விவசாய நிலத்தில் நெல் இயந்திர நடவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதை ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

மேலும், வாழவச்சனூா் மாநில அரசு விதைப் பண்ணையில் விநியோகிக்கப்படும் சான்றளிக்கப்பட்ட விதைகள், நடவுப் பொருள்கள் மற்றும் மரக்கன்றுகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். தொடா்ந்து, பெருந்துறைப்பட்டு ஊராட்சியில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் ஆய்வு செய்தாா்.

அதன் தொடா்ச்சியாக வாழவச்சனூா் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் ரூ.8.4 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் சமையல் கூடத்தை ஆய்வு செய்தாா்.

தொடா்ந்து, மாணவ, மாணவிகளோடு கலந்துரையாடி கற்றல் திறன் குறித்து சோதனை செய்தாா். மேலும், பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகளை ஆய்வு செய்தாா். இதைத் தொடா்ந்து பெருந்துறைப்பட்டு அங்கன்வாடி மையத்தில் ஆய்வு செய்தாா்.

தொடா்ந்து, வானாபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ரூ.65 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள வட்டார பொது சுகாதார பிரிவு கட்டடத்தை ஆய்வு செய்தாா். மேலும், ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஆய்வு செய்தாா்.

தொடா்ந்து வானாபுரத்தில் உள்ள அரசு நாற்றாங்கால் பண்ணையில் பல்வேறு வகையான மரக்கன்றுகள் வளா்க்கப்பட்டு, பராமரிக்கப்பட்டு வருவதை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

இந்த ஆய்வின் போது வருவாய் துறை, ஊரக வளா்ச்சித்துறை, வேளாண்மை துறை, தோட்டக்கலைத்துறை உள்ளிட்ட அரசுத் துறை அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

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