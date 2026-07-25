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திருவண்ணாமலை

காளியம்மன் கோயிலுக்கு 108 பால்குட ஊா்வலம்

புலிவானந்தல் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீகாளியம்மன் கோயிலுக்கு 108 பால்குடங்குளை ஊா்வலமாக எடுத்து வந்த பெண் பக்தா்கள்.

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புலிவானந்தல் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீகாளியம்மன் கோயிலுக்கு 108 பால்குடங்குளை ஊா்வலமாக எடுத்து வந்த பெண் பக்தா்கள்.

Updated On :25 ஜூலை 2026, 12:34 am IST

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ஆடி 2-ஆம் வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி, போளூா் வட்டம், புலிவானந்தல் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீகாளியம்மன் கோயிலுக்கு 108 பால்குட ஊா்வலம் நடைபெற்றது.

புலிவானந்தல் கிராமத்தில் புகழ்பெற்ற காளியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி 2-ஆம் வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி, 108 பால்குடங்கள் ஊா்வலமாக எடுத்துவரப்பட்டு காளியம்மனுக்கு பாலபிஷேகம் நடைபெறுவது வழக்கம்.

அதன்படி, நிகழாண்டு வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனைநடைபெற்றது. தொடா்ந்து, கிராமத்திலுள்ள ஸ்ரீவிநாயகா் கோயிலில் இருந்து பம்பை, உடுக்கை முழங்க 108 பெண்கள் பால்குடங்களை சுமந்து ஊா்வலமாக காளிம்மன் கோயிலுக்கு வந்தனா். தொடா்ந்து, அம்மனுக்கு 108 பால்குட அபிஷேகம் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஏராளமான பக்தா்கள், பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டு அம்மனை வழிபட்டனா். இரவு தெய்வீக நாடகம் நடைபெற்றது.

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