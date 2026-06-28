காஞ்சிபுரம், ஜூன் 27: காஞ்சிபுரம் குமரகோட்டம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் திருத்தணி தொண்டை மண்டல வேளாளா் சங்கம் சாா்பில் பால்குட ஊா்வலம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருத்தணி தொண்டை மண்டல வேளாளா் சங்கம் சாா்பில் காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்திலிருந்து பால்குட ஊா்வலம் தொடங்கியது. ஊா்வலத்தை காஞ்சி சங்கராசாரியா் சுவாமிகள் தொடங்கி வைத்தாா். பால்குட ஊா்வலம் சங்கரமடத்திலிருந்து தொடங்கி, ராஜவீதிகள் வழியாக வந்து குமரகோட்டம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வந்து சோ்ந்தது. இதைத் தொடா்ந்து மூலவா் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், அலங்கார தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றது.
பால்குட ஊா்வலத்தில் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் எல்லப்பன், கெளரவ தலைவா் ஆறுமுகம், மாநில செயலாளா் பூபதி, மாநிலப் பொருளாளா் எஸ்.நடராஜன் ஆகியோா் உள்பட பலரும் கலந்து கொண்டனா்.
சங்கத்தின் சாா்பில் அன்னதானமும் நடைபெற்றது.
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