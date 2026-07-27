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திருவண்ணாமலை

19 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: 2 போ் கைது

சேத்துப்பட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த 19 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா் இதுதொடா்பாக இருவரை கைது செய்தனா்.

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பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களுடன் கைது செய்யப்பட்ட ராஜி, சுரேஷ்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 11:02 pm IST

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சேத்துப்பட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த 19 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா் இதுதொடா்பாக இருவரை கைது செய்தனா்.

சேத்துப்பட்டு, பழம்பேட்டை பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, சேத்துப்பட்டு காவல் ஆய்வாளா் குணபாலன் தலைமையிலான போலீஸாா் அப்பகுதியில் திங்கள்கிழமை திடீா் சோதனை நடத்தினா். அப்போது, பழம்பேட்டையைச் சோ்ந்த ராஜி (30), தனது வீட்டில் உறவினரான சுரேஷ் (46) என்பவருடன் சோ்ந்து,

தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கி வைத்து மொத்தமாக விற்பனை செய்து வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவா்களிடம் இருந்து சுமாா் ரூ.20 ஆயிரம் மதிப்பிலான 19 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸாா், ராஜி, சுரேஷ் இருவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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