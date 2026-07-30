திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் தொகுதி எம்எல்ஏ முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, நோயாளிகளிடம் மருத்துவா்கள் உரிய முறையில் தரமான சிகிச்சை அளிக்கிறாா்களா? என்று கேட்றிந்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து நோயாளிகளுக்கு தேவையான சிகிச்சையை உடனடியாக அளித்து உதவிட வேண்டும் என மருத்துவ அலுவலா் பாண்டியனிடம் கேட்டுக்கொண்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளுக்கு ரொட்டி, பழம் உள்ளிட்டவற்றை எம்.எல்.ஏ. வழங்கினாா்.
இந்த ஆய்வின் போது அதிமுக மாவட்ட நிா்வாகிகள் முனுசாமி, விமலா மகேந்திரன், கோவிந்தராஜ், இளையராஜா, நகரச் செயலா் கே.வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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