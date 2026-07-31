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திருவண்ணாமலை

பள்ளியில் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு

செங்கத்தை அடுத்த நீப்பத்துறை அரசு தொடக்கப் பள்ளியில்,‘ பெண் குழந்தைகளை காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்’ என்ற விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி அங்கன்வாடி சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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செங்கத்தை அடுத்த நீப்பத்துறை அரசு தொடக்கப் பள்ளியில்,‘ பெண் குழந்தைகளை காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்’ என்ற விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி அங்கன்வாடி சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

Updated On :31 ஜூலை 2026, 11:22 pm IST

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செங்கத்தை அடுத்த நீப்பத்துறை அரசு தொடக்கப் பள்ளியில்,‘ பெண் குழந்தைகளை காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்’ என்ற விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி அங்கன்வாடி சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் அங்கன்வாடி பணியாளா் கோமதி பேசுகையில், கிராமங்களில் சிறு வயதில் திருமணம் நடைபெற்றால் அதை உடனடியாக ஆசிரியா் அல்லது அங்கன்வாடி பணியாளா்களிடம் தெரிவிக்கவேண்டும். குழந்தைகள் பள்ளிக்குச் செல்லாமல் செங்கல் சூளையில் வேலை செய்தல், ஆடு மேய்த்தல் போன்ற பணிகளில் ஈடுபட்டால் அதையும் உடனடியாக தெரிவிக்கவேண்டும்.

யாராவது பெண் குழந்தைகள் மீது கைவைத்து பேசினால் அதை உடனடியாக பெற்றோா்களிடம் தெரிவிக்கவேண்டும். பள்ளிக்கு வரும் குழந்தைகள் அடையாளம் தெரியாத அறிமுகம் இல்லாத நபா்களுடன் பைக், சைக்கிள்களில் வரக்கூடாது, புதிய நபா்கள் சாக்லெட் வாங்கிக் கொடுத்தால் அதை தவிா்க்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட என்பன உள்ளிட்ட ஆலோசனைகளை மாணவிகளிடம் தெரித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.

நிகழ்ச்சியில் பள்ளித் தலைமை ஆசிரயா் சிவராமன், அங்கன்வாடி மைய பொறுப்பாளா் மைதலி உள்பட ஆசிரியா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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