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வந்தவாசி அருகே வழிப்பறி வழக்கில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாத இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வந்தவாசியை அடுத்த அம்மையப்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் முத்து (25). கடந்த ஆண்டு வழிப்பறியில் ஈடுபட்டதாக இவரை வந்தவாசி தெற்கு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கு வந்தவாசி நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. பிணையில் வெளிவந்த முத்து வழக்கில் ஆஜராகாமல் இருந்து வந்துள்ளாா்.
இதையடுத்து நீதிமன்றம் இவருக்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்தது. இதையடுத்து வீட்டிலிருந்த முத்துவை வந்தவாசி தெற்கு போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா். நீதிபதி உத்தரவின் பேரில் முத்து வந்தவாசி கிளைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.