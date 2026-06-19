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திருவண்ணாமலை

இன்றைய மின் தடை: வந்தவாசி

இன்றைய மின் தடை: வந்தவாசி

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கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 11:50 pm IST

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வந்தவாசி

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை

பகுதிகள்: வந்தவாசி, கீழ்க்கொடுங்காலூா், தெள்ளாா், புரிசை, மாம்பட்டு, நல்லூா், சத்தியவாடி, மேல்மா மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

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