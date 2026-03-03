Dinamani
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
திருவண்ணாமலை

அதிமுகவினா் துண்டு பிரசுரம் வழங்கி பிரசாரம்

செய்யாறு தெற்கு ஒன்றிய அதிமுக சாா்பில், 100 நாள் வேலைத் திட்ட தொழிலாளா்களிடம் துண்டு பிரசுரம் வழங்கி செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் நடைபெற்றது.

News image
அருகாவூா் கிராமத்தில் தொழிலாளா்களிடம் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி பிரசாரம் மேற்கொண்ட அதிமுகவினா்.
Updated On :3 மார்ச் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

செய்யாறு தெற்கு ஒன்றிய அதிமுக சாா்பில், 100 நாள் வேலைத் திட்ட தொழிலாளா்களிடம் துண்டு பிரசுரம் வழங்கி செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் நடைபெற்றது.

செய்யாறு தெற்கு ஒன்றிய அதிமுக சாா்பில் அருகாவூா், தண்டரை, சுண்டிவாக்கம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் தொழிலாளா்களிடம், ஊரக வேலைத் திட்டப் பணி நாள்களை 125 நாள்களாக உயா்த்துவதற்கு குரல் கொடுத்த அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி எனத் தெரிவித்து, 15 தோ்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை தொழிலாளா்களிடம் வழங்கி பிரசாரம் மேற்கொண்டனா்.

ஒன்றியச் செயலா் அருகாவூா் எம்.அரங்கநாதன் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக வடக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலா் தூசி கே.மோகன், முன்னாள் அமைச்சா் முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் ஆகியோா் பங்கேற்று, ஊரக வேலைத் திட்டத் தொழிலாளா்களிடம் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் செய்த பல்வேறு சாதனைகள், பொதுச் செயலா் அறிவித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்து தெரிவித்து பிரசாரம் செய்தனா்.

அதனைத் தொடா்ந்து 100 நாள் வேலைத் திட்டத் தொழிலாளா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினா்

நிகழ்ச்சியில் அதிமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் சி.துரை, வயலூா் வி.ராமநாதன், வழக்குரைஞா் பிரிவு மாவட்டச் செயலா் முனுசாமி, இளைஞா் மற்றும் இளம்பெண்கள் பாசறை மாவட்டச் செயலா் அருண் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

தொழிலாளா்களிடம் அதிமுகவினா் துண்டு பிரசுரம் விநியோகம்

தொழிலாளா்களிடம் அதிமுகவினா் துண்டு பிரசுரம் விநியோகம்

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் திமுகவுக்கு எதிராக அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் திமுகவுக்கு எதிராக அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

125 நாள் ஊரக வேலைத் திட்டத்தை எதிா்க்கும் திமுகவை கண்டித்து அதிமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

125 நாள் ஊரக வேலைத் திட்டத்தை எதிா்க்கும் திமுகவை கண்டித்து அதிமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

அதிமுகவினா் திண்ணை பிரசாரம்

அதிமுகவினா் திண்ணை பிரசாரம்

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு