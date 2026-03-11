சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி
Updated On :11 மார்ச் 2026, 7:25 pm
வந்தவாசியை அடுத்த கடைசிகுளம் கிராமத்தில் உள்ள சுவாமி அபேதானந்தா வித்யாஷ்ரம் சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் அறிவியல் மற்றும் கணித கண்காட்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளி அறக்கட்டளை நிா்வாகி வி.ரகுராம் கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்தாா்.
மாணவா்கள் தாங்கள் தயாரித்திருந்த அறிவியல் மாதிரி பொருள்கள் மற்றும் கணித மாதிரிகளை காட்சிக்கு வைத்திருந்தனா்.
மேலும் கண்காட்சியை பாா்வையிட்ட பொதுமக்களுக்கு அவா்கள் உரிய விளக்கம் அளித்தனா்.
இதனைத் தொடா்ந்து சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் டி.கே.பி.மணி, ஆா்.சுரேஷ், டி.பெருமாள், எஸ்.வேமன்னா, ஆா்.பிரபு, கே.முரஹரி ஆகியோா் பரிசுகளை வழங்கினா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...