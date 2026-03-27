திருவண்ணாமலை

தொகுதி அறிமுகம்: போளூா் - 66

போளூா் சாலை

Updated On :26 மார்ச் 2026, 11:24 pm

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி ஆரணி மக்களவைத் தொகுதியில் அடங்கும்.

போளூா் ஒன்றியத்தில் 33 ஊராட்சிகளும், சேத்துப்பட்டு ஒன்றியத்தில் 49 ஊராட்சிகளும், பெரணமல்லூா் ஒன்றியத்தில் 9 ஊராட்சிகளையும் உள்ளடக்கியது போளூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி.

இத்தொகுதியில் வன்னியா் சமுதாயத்தினா் 45 சதவீதம் பேரும், முதலியாா் சமுதாயத்தினா் 30 சதவீத பேரும், ஆதிதிராவிடா்கள் 15 சதவீதமும், ரெட்டியாா், செட்டியாா் என இதர சமுதாயத்தினா் 10 சதவீதமும் உள்ளனா்.

தொகுதியின் சிறப்பு

தொகுதியில் கரும்பு, நெல், வாழை, மஞ்சள், காய்கறி என விவசாயப் பயிா்களை பயிரிடுகின்றனா். விவசாயமே இத்தொகுதி மக்களின் பிரதான தொழிலாகும்.

தொகுதியில் இதுவரை வென்றவா்கள்

1957 எஸ்.எம்.அண்ணாமலை - திமுக

1962 கேசவரெட்டியாா் - திமுக

1967 எஸ்.குப்பம்மாள் - திமுக

1971 டி.பி.சீனுவாசன் - திமுக

1980 எல்.பலராமன் - காங்கிரஸ்

1984 ராஜாபாபு - காங்கிரஸ்

1989 ஏ.ராஜேந்திரன் - திமுக

1991 வேடியப்பன் - அதிமுக

1996 ஏ.ராஜேந்திரன் - திமுக

2001 நளினிமனோகரன் - அதிமுக

2006 பி.எஸ்.விஜயகுமாா் - காங்கிரஸ்

2011 எல்.ஜெயசுதா - அதிமுக

2016 கே.வி.சேகரன் - திமுக

2021எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி - அதிமுக

இதுவரை திமுக 7 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

கடந்த தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள் 1,97,000

எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி (அதிமுக) 97,732

கே.வி.சேகரன் (திமுக) 88, 007

வாக்கு வித்தியாசம் 9,725

தற்போதைய வாக்காளா்கள்

ஆண்கள் 1,14,221

பெண்கள் 1,18,196

மூன்றாம் பாலினத்தினா் 9

மொத்த வாக்காளா்கள் 2,32,426

மொத்த வாக்குசாவடிகள் - 299

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்

மாவட்ட விநியோக அலுவலா்

ம.சதீஷ்குமாா் 9445000193

உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்

வட்டாட்சியா் அ.பாலாஜி 9445000517

