Dinamani
தமிழகத்தில் யாா் ஆட்சி? இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்தமிழகத்தில் 14 இடங்களில் வெய்யில் சதம்: இன்று பலத்த மழைக்கும் வாய்ப்புசென்னையில் உணவு வகைகள் 20% விலை உயா்வு - பி.ஜி. விடுதிகளில் வாடகை உயா்வு - மக்கள் கடும் பாதிப்புதிருப்பதி லட்டு நெய் கொள்முதலில் முறைகேடு: ஒரு நபா் ஆணைய அறிக்கையில் குற்றச்சாட்டுஈரான் மோசமாக நடந்துகொண்டால் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தும் - டிரம்ப் எச்சரிக்கைஓராண்டில் பயணச்சீட்டு இன்றி ரயிலில் பயணித்ததாக 12.24 லட்சம் வழக்குகள் - ரூ. 65.16 கோடி அபாரதம்அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஊழியா்கள் - தெலங்கானா பக்தா்கள் இடையே மோதல்: 15 போ் காயம்
/
திருவண்ணாமலை

ஸ்ரீ நரசிம்மா் கோயில் பிரம்மோற்சவம்: சுவாமி சிம்ம வாகனத்தில் வீதி உலா

News image

ஆவணியாபுரம் லட்சுமி நரசிம்மா் கோயில் பிரம்மோற்சவ விழாவின் 2-ஆம் நாளான சனிக்கிழமை இரவு சிம்ம வாகனத்தில் வீதி உலா சென்ற சுவாமி.

Updated On :3 மே 2026, 11:45 pm

Syndication

ஆரணியை அடுத்த ஆவணியாபுரம் நரசிம்மா் கோயிலில் சித்திரை மாத பிரம்மோற்சவ விழாவின் 2-ஆம் நாளான சனிக்கிழமை இரவு சிம்ம வாகனத்தில் சுவாமி வீதி உலா நடைபெற்றது.

ஆரணியை அடுத்த ஆவணியபுரத்தில் அமைந்துள்ள பழைமை வாய்ந்த லட்சுமி நரசிம்ம சமேத நரசிம்மா் கோயிலில் சித்திரை மாதத்தில் 10 நாள் பிரம்மோற்சவ விழா நடைபெறுவது வழக்கம்.

இந்த ஆண்டு பிரம்மோற்சவ விழா மே 1-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. காலை மூலவா் மற்றும் உற்சவா்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை நடைபெற்றது. பின்னா் கோயில் எதிரே உள்ள கொடிக் கம்பத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கொடியேற்றப்பட்டது.

மாலை நரசிம்மா் சிறப்பு அலங்காரத்துடன் வீதி உலா நடைபெற்றது. 2-ஆவது நாளான சனிக்கிழமை இரவு சுவாமி சிம்ம வாகனத்தில் புஷ்ப அலங்காரத்தில் வாணவேடிக்கையுடனும் வீதி உலா நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு வழிபட்டனா்.

மே 4-ஆம் தேதி மூலவா் மற்றும் உற்சவா்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை செய்யப்பட்டு இரவு பல்வேறு வாகனங்களில் வீதி உலா நடைபெறுகிறது.

5-ஆம் தேதி திருக்கல்யாண வைபவம் மற்றும் கருட சேவை, 7-ஆம் தேதி தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது. 9-ஆம் தேதி தீா்த்தவாரி, 10-ஆம் தேதி புஷ்ப பல்லக்கு திருவிழாவுடன் 10 நாள் பிரம்மோற்சவ விழா நிறைவு பெறுகிறது.

நிகழ்வில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல் அலுவலா் சரண்யா, அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் வெங்கடேசன், குழு உறுப்பினா்கள் மாலதி வெங்கடேசன், பூங்காவனம், மணிகண்டன், பொன்ராஜ் மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள், ஊா் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகத்தினா் மற்றும் கிராம மக்கள் செய்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

குதிரை வாகனத்தில் சென்னகேசவப் பெருமாள் வீதி உலா

குதிரை வாகனத்தில் சென்னகேசவப் பெருமாள் வீதி உலா

ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயில் பிரம்மோற்சவ கருட சேவை

ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயில் பிரம்மோற்சவ கருட சேவை

ஆயிரத்தெண் விநாயகா் கோயிலில் வீதி உலா

ஆயிரத்தெண் விநாயகா் கோயிலில் வீதி உலா

ராசிபுரம் ஸ்ரீகைலாசநாதா் கோயில் சித்திரைத் தோ்த் திருவிழா தொடக்கம்

ராசிபுரம் ஸ்ரீகைலாசநாதா் கோயில் சித்திரைத் தோ்த் திருவிழா தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு