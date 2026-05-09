Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
திருவண்ணாமலை

செய்யாறு அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் 2-ஆம் ஆண்டு மாணவா் சோ்க்கை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறில் உள்ள அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில், நேரடி 2-ஆம் ஆண்டு மாணவா் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :49 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறில் உள்ள அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில், நேரடி 2-ஆம் ஆண்டு மாணவா் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இதுகுறித்து கல்லூரி முதல்வா் (பொ) த.கலைமணி வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

கல்வித் தகுதி:

நேரடி இரண்டாமாண்டு பட்டயச் சோ்க்கை:

பிளஸ் 2 வணிகவியல் பிரிவில் தோ்ச்சி பெற்ற மாணவா்கள் அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித் தகுதி தோ்ச்சி

அல்லது பத்தாம் வகுப்பு தோ்ச்சி, அதனுடன் 2 ஆண்டுகள் தொழில் பிரிவில் பயின்று தோ்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பதிவுக் கட்டணம்:

ரூ.150ஐ விண்ணப்பதாரா் இணையதள வாயிலாக செலுத்தலாம். தாழ்த்தப்பட்ட, மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவினா் பதிவுக் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை.

விண்ணப்பம் பதிவு செய்ய இறுதி நாள் மே 25.

பிளஸ் 2 - ஐடிஐ மதிப்பெண் சான்றிதழ், ஜாதி சான்றிதழ், சிறப்பு பிரிவினா் சமா்ப்பிக்க வேண்டி சான்றிதழ்கள் மற்றும் விண்ணப்பதாரா் புகைப்படம் ஆகியவை தேவையான அளவுகளில் இணையதளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.

மேலும், அனைத்து தகவல்கள், வழிகாட்டி மற்றும் தொலைபேசி எண்களை இணையதளம் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

தொடர்புடையது

படுக்கப்பத்து பள்ளி 100% தோ்ச்சி

படுக்கப்பத்து பள்ளி 100% தோ்ச்சி

ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

திருவிழாவிற்கு தந்தை அழைத்து செல்லாததால் விஷம் அருந்திய பிளஸ் 2 மாணவா் உயிரிழப்பு

திருவிழாவிற்கு தந்தை அழைத்து செல்லாததால் விஷம் அருந்திய பிளஸ் 2 மாணவா் உயிரிழப்பு

பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மாணவா் சோ்க்கை விழா

பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மாணவா் சோ்க்கை விழா

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு