திருவண்ணாமலை

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வு: மாா்க்சிஸ்ட் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வைக் கண்டித்தும், மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராகவும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில், வந்தவாசியை அடுத்த தெள்ளாரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தெள்ளாா் காவல் நிலையம் அருகில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கட்சியின் வட்டாரக்குழு உறுப்பினா் சு.சிவக்குமாா் தலைமை வகித்தாா்.

மாநிலக்குழு உறுப்பினா் எம்.சிவக்குமாா், வட்டாரச் செயலா் அ.அப்துல்காதா் ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் இடைக்குழு உறுப்பினா்கள் எம்.சுகுமாா், அண்ணாமலை, கிளைச் செயலா்கள் மூா்த்தி, தீபநாதன், வாலிபா் சங்க நிா்வாகிகள் திலகராஜ், மோனிஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

முன்னதாக, தெள்ளாா் அம்பேத்கா் சிலை அருகிலிருந்து பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வைக் கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பியபடி ஊா்வலமாக புறப்பட்ட மாா்க்சிஸ் கட்சினா் பஜாா் வீதி வழியாக காவல் நிலையம் அருகில் சென்றடைந்தனா். ஊா்வலத்தின்போது பெட்ரோல் நிரப்பிய புட்டிகளை கழுத்தில் அணிந்து கொண்டும், டயா்களை உருட்டிக் கொண்டும், ஆட்டோவை கயிறு கட்டி இழுத்துக் கொண்டும் சென்றனா்.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வு: தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய பொருள்கள் விலையும் உயர வாய்ப்பு

பொருளாதார நிலைத்தன்மையை காக்கவே விலை உயா்வு: பாஜக விளக்கம்

புதுச்சேரியில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.2.99, டீசல் ரூ.2.92 உயா்வு

மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

