பொதுமக்களின் குறைகள், கோரிக்கைகள் பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்
கிராமசபைக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்படும் குறைகள், கோரிக்கைகள் ஆலோசனைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.
செங்கம் ஒன்றியம், கண்ணக்குருக்கை ஊராட்சியில் நடைபெற்ற கிராமசபைக் கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.
கிராமசபைக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்படும் குறைகள், கோரிக்கைகள், ஆலோசனைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட கண்ணக்குருக்கை ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி வளாகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிராமசபைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
உள்ளாட்சிகள் தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற இந்த கிராம சபைக் கூட்டத்தில் செங்கம் எம்எல்ஏ (அதிமுக) டி.எஸ்.வேலு முன்னிலை வகித்தாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தலைமை வகித்துப் பேசியதாவது: மக்கள் தங்கள் தேவைகளை தாங்களே தீா்மானிக்கும் இடமான கிராமசபை, நமது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை அமைப்பாகவும், உள்ளாட்சி நிா்வாகத்திற்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையிலான பங்கேற்பை உறுதிப்படுத்தும் வலிமையான தளமாகவும் உள்ளது. கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வாா்டின் வளா்ச்சிக்கும் கிராமசபை முக்கியமானது.
பொதுமக்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி நிா்வாகத்திற்கு இடையிலான நல்ல ஒத்துழைப்பின் மூலமே கிராமங்களின் வளா்ச்சியை மேம்படுத்தி சிறப்பாக முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும்.
மேலும், போதை இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்க அனைவரும் பங்காற்ற வேண்டும். எங்காவது போதைப்பொருள்கள் விற்பனை நடைபெறுவது தெரிந்தால் மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் காவல் துறைக்கு பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். பெண் குழந்தைகளுக்கு இளம் பருவத்திலே திருமணம் செய்து வைக்காமல், அவா்களை கல்வி கற்க வைக்க வேண்டும்.
கல்வியின் வாயிலாக பெண்கள் தங்களது எதிா்காலத்தை சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ள முடியும். பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளை சுற்றியுள்ள இடங்களை சுகாதாரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். குப்பைகளை மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என தரம் பிரித்து தூய்மைப் பணியாளா்களிடம் வழங்க வேண்டும். பள்ளி, கல்லூரி இடைநிற்றலைத் தடுக்க அரசு எண்ணற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
அனைவரும் சிறப்பாக கல்வி கற்பதன் மூலம் தங்களது வாழ்வை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும். மழைநீரை அனைவரும் சேமிக்க வேண்டும். மேலும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்க அரசு 14 வயது நிறைவடைந்த மற்றும் 15 வயதுக்கு உள்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு கட்டணமில்லாமல் எச்பிவி (ஏடய) தடுப்பூசியை அரசு வழங்கி வருகிறது. இந்தத் தடுப்பூசி மிகவும் பாதுகாப்பானது.
பெண் குழந்தைகள் உள்ள பெற்றோா் அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை அல்லது சுகாதார மையங்களை அணுகி இந்த தடுப்பூசியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். தற்போது கிராம ஊராட்சிகளில் அனைத்துத் துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் மற்றும் பணிகள் குறித்து அறிந்து கொண்டு, பணிகளை மேலும் சிறப்பாக மேற்கொள்ள பொதுமக்கள் தங்களது எதிா்காலத் தேவைகளை முன்னிறுத்தி முழுமையாக பங்கேற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கிராமசபைக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்படும் குறைகள், கோரிக்கைகள், ஆலோசனைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.
கிராமசபைக் கூட்டத்தில் ஊராட்சியின் வரவு செலவு கணக்குகள், குடிநீா் விநியோகம், சாலை வசதிகள், தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, தூய்மைப் பணிகள், கழிவுநீா் மேலாண்மை, மழைநீா் சேகரிப்பு, சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, ஊராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்தும், பொதுமக்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நேரடியாகத் தெரிவித்தனா். அவற்றை பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ. சிவசுப்பிரமணியன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை இணை இயக்குநா் பூ.காஞ்சனா, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் மதுசெழியன், உதவி இயக்குநா் ஊராட்சிகள் (திருவண்ணாமலை மேற்கு) அமிழ்தமன்னன், செங்கம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ரவீந்திரநாத், பரிமேலழகன், வட்டாட்சியா் மஞ்சுநாதன் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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