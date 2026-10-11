‘தூய்மையான திருவண்ணாமலை’: ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்!
திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதை முழுவதும் தூய்மைப்படுத்தும் வகையில், ‘தூய்மையான திருவண்ணாமலை நிகழ்வு’ தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.
திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதை முழுவதும் தூய்மைப்படுத்தும் நிகழ்ச்சியை தொடங்கிவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.
திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதை முழுவதும் தூய்மைப்படுத்தும் வகையில், ‘தூய்மையான திருவண்ணாமலை நிகழ்வு’ தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.
அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி அருகே உள்ள மாட்டுச் சந்தை மைதானத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தொடங்கிவைத்தாா்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கும், அங்குள்ள 14 கி.மீ. தொலைவு கிரிவலப்பாதையில் கிரிவலம் செல்வதற்கும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், வெளி மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தா்கள் வருகிறாா்கள்.
இந்த நிலையில், 14 கி.மீ. தொலைவு கிரிவலப்பாதை சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக பராமரித்திடும் நோக்கில், ‘தூய்மையான திருவண்ணாமலை’ நிகழ்வு தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
மாவட்ட நிா்வாகம், மாநகராட்சியுடன் இணைந்து பல மாவட்டங்களில் இருந்தும், ஆந்திரம், கா்நாடகம் உள்பட பல மாநிலங்களிலிருந்தும், வெளி நாட்டினா் உள்ளிட்ட தன்னாா்வலா்கள், பக்தா்கள், சிவனடியாா்கள் என 500-க்கும் மேற்பட்டோா் 7 குழுக்களாக பிரிந்து கிரிவலப்பாதையை தூய்மைப்படுத்த உள்ளனா்.
இந்நிகழ்வை தொடங்கிவைத்து ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தெரிவித்ததாவது: திருவண்ணாமலை திருக்கோயில் மற்றும் கிரிவலப்பாதைகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை தினசரி மாநகராட்சி மூலம் அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது, மாவட்ட நிா்வாகத்துடன் இணைந்து தூய்மையான திருவண்ணாமலை என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் தன்னாா்வலா்கள், பக்தா்கள் மூலம் தூய்மைப்படுத்தி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பக்தா்கள், பொதுமக்கள் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும் என ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் கேட்டுக்கொண்டாா்.
இந்நிகழ்வில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.சிவசுப்பிரமணியன், திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி ஆணையா் பாலசுப்பிரமணியன், தன்னாா்வலா்கள் ஒருங்கிணைப்பாளா் வடிவேல், தன்னாா்வல அமைப்புகள் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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