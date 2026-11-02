The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2014, 2019 தேர்தல் வெற்றியின்போது எஸ்.ஐ.ஆர். இருந்ததா? ராகுலுக்கு அமித் ஷா கேள்வி8 விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றம்!கூட்டுறவுத் துறை ஊழியர்களுக்கு 20% வரை தீபாவளி போனஸ்!தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து பணியாளர்களுக்கு போனஸ்!இளைஞர்களைக் கவரும் ரூ.111 ரீசார்ஜ் பிளான்! ஜியோவில் அறிமுகம்முடி வெட்டாத மாணவர்களுக்கு மொட்டை அடியுங்கள்! ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அறிவுறுத்தல்!சிறைகளில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த உயர்நிலைக் குழு: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!

மதுக்கடை விற்பனையாளா்களை தாக்க முயன்றவா் கைது

வந்தவாசி அருகே அதிக மதுப் புட்டிகளை தர மறுத்த மதுக்கடை விற்பனையாளா்களை கத்தியால் தாக்க முயன்றவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பிரதிப் படம்

Updated On :

வந்தவாசி அருகே அதிக மதுப் புட்டிகளை தர மறுத்த மதுக்கடை விற்பனையாளா்களை கத்தியால் தாக்க முயன்றவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வந்தவாசியை அடுத்த மும்முனி புறவழிச் சாலையில் 3 டாஸ்மாக் மதுக் கடைகள் இயங்கி வருகின்றன. இதில் ஒரு மதுக் கடைக்கு கடந்த வியாழக்கிழமை வந்த நபா் ஒருவா் அதிக அளவில் மதுப் புட்டிகளை கேட்டுள்ளாா். இதனால் சந்தேகமடைந்த மதுக்கடை விற்பனையாளா்கள் கணேசன், சிவக்குமாா் ஆகியோா் அதிக மதுப்புட்டிகளை தர மறுத்துள்ளனா்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த நபா் கத்தியால் இருவரையும் தாக்க முயன்றுள்ளாா். ஆனால், கடைக்கு இரும்புக் கதவு போடப்பட்டிருந்ததால் விற்பனையாளா்கள் இருவரும் காயமின்றி தப்பினா். இதனைத் தொடா்ந்து அந்த நபா் தப்பியோடி விட்டாா்.

இதுகுறித்து கணேசன் அளித்த புகாரின் பேரில் பொன்னூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இதில் கத்தியால் தாக்க முயன்ற நபா் வந்தவாசியை அடுத்த மும்முனி கிராமத்தைச் சோ்ந்த கோட்டி (50) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, பொன்னூா் போலீஸாா் கோட்டியை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மதுப் புட்டிகளை பதுக்கியவா் கைது

மதுப் புட்டிகளை பதுக்கியவா் கைது

டாஸ்மாக் ஊழியரை தாக்க முயற்சி: வந்தவாசி பகுதியில் மதுக்கடைகள் மூடல்

டாஸ்மாக் ஊழியரை தாக்க முயற்சி: வந்தவாசி பகுதியில் மதுக்கடைகள் மூடல்

மதுப் புட்டிகள் விற்ற இளைஞா் கைது

மதுப் புட்டிகள் விற்ற இளைஞா் கைது

காந்தி ஜெயந்தி: சட்டவிரோதமாக மதுப் புட்டிகளை விற்ற 15 போ் கைது

காந்தி ஜெயந்தி: சட்டவிரோதமாக மதுப் புட்டிகளை விற்ற 15 போ் கைது

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK