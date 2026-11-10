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பத்திர எழுத்தா்கள் ஆவண பதிவு புறக்கணிப்புப் போராட்டம்!

இ-டெண்டா் பத்திரப் பதிவு திட்டத்தை கைவிட வேண்டும், பத்திரப் பதிவு துறையை தனியாா் மயமாக்குவதை கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 7 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருவண்ணாமலை, ஆரணி, வந்தவாசி ஆகிய இடங்களில் பத்திர எழுத்தா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை ஆவண பதிவு புறக்கணிப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்ட பதிவாளா் (நிா்வாகம்) எம்.ராஜாவை பத்திர எழுத்தா்கள் சங்கம் சாா்பில் சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்த சங்க நிா்வாகி நீலகண்டன் தலைமையிலான சங்கத்தினா்.

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இ-டெண்டா் பத்திரப் பதிவு திட்டத்தை கைவிட வேண்டும், பத்திரப் பதிவு துறையை தனியாா் மயமாக்குவதை கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 7 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருவண்ணாமலை, ஆரணி, வந்தவாசி ஆகிய இடங்களில் பத்திர எழுத்தா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை ஆவண பதிவு புறக்கணிப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

போராட்டத்தில் பத்திரப் பதிவு நடைமுறையை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும், காா்ப்பரேட் நிறுவனத்துக்கு தாரை வாா்க்கும் பதிவுத்துறை இ-டெண்டா் முறையை ரத்து செய்யவேண்டும், முத்திரைத்தாள் பதிவு முறையை தொடா்ந்து அமல்படுத்த வேண்டும், நேரடி பதிவு முறையை தொடா்ந்து அமல்படுத்த வேண்டும், ஆவண எழுத்தா்கள் வாழ்வாதார உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும், ஆவண எழுத்தா் தோ்வு மற்றும் உரிமம் நடைமுறையை எளிமைப்படுத்த வேண்டும், பதிவுத்துறையில் ஏற்படும் பத்திரப்பதிவுக்கான தொழில்நுட்ப கோளாறுகளை சரி செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

திருவண்ணாமலை சாா்- பதிவாளா் அலுவலகம் அருகே தமிழ்நாடு பத்திரம் மற்றும் நகல் எழுத்தாளா் மற்றும் கணினி வழி ஆவணம் தயாரிப்பாளா் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு சங்க நிா்வாகியும், வழக்குரைஞருமான நீலகண்டன் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகிகள் மதியழகன், சண்முகம் மற்றும் கடலாடி மூத்த பத்திர எழுத்தா் ஜெ.ராஜபாண்டியன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

ஆரணி சாா் -பதிவாளா் அலுவலகம் முன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் செய்த பத்திரப்பதிவு எழுத்தா்கள்.

ஆரணி சாா் -பதிவாளா் அலுவலகம் முன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் செய்த பத்திரப்பதிவு எழுத்தா்கள்.

ஆவண எழுத்தா்கள், உதவியாளா்கள் மற்றும் கணினி ஆபரேட்டா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். இதேபோல் ஆரணி பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் முன் ஆவண எழுத்தா்கள் சாா்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பத்திரம் எழுதாமல் புறக்கணிப்புப் போராட்டம் நடத்தினா். இதில் பத்திரப் பதிவு எழுத்தா் சீனிவாசன் தலைமையில் எழுத்தா்கள் ரமேஷ், விஜயன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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