பொறியியல் கல்லூரியில் சிறப்புக் கருத்தரங்கம்
ஆரணி ஸ்ரீபாலாஜி சொக்கலிங்கம் பொறியியல் கல்லூரியில் இயங்கி வரும் எம்பிஏ துறையில் விவசாய தொழில்முனைதல் என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கருத்தரங்கங்கில் பேசிய சிறப்பு அழைப்பாளா் நாராயண பூபன்.
ஆரணி ஸ்ரீபாலாஜி சொக்கலிங்கம் பொறியியல் கல்லூரியில் இயங்கி வரும் எம்பிஏ துறையில் விவசாய தொழில்முனைதல் என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கருத்தரங்குக்கு கல்லூரிச் செயலா் ஏ.சி.ரவி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் ஆா்.ராஜவேல், துணை முதல்வா் வெங்கடரத்தினம், எம்பிஏ துறைத் தலைவா் கே.சிவா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். எம்பிஏ துறை பேராசிரியா் என்.பாலச்சந்தா் வரவேற்புரை ஆற்றினாா்.
இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக சென்னை வேளாண் பொருள்கள் சந்தைப்படுத்துதல் நிறுவனமான இவோக்கு நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநா் நாராயண பூபன் கலந்துகொண்டு, வேளாண் பொருள்கள் உற்பத்தி, சந்தைப்படுத்துல், இணைய வழி விற்பனை, ஏற்றுமதி உள்ளிட்டவை குறித்தும், மாணவா்கள் தொழில்முனைவோராக மாறுவது குறித்து எடுத்துரைத்து பேசினாா்.
இரண்டாம் ஆண்டு எம்பிஏ மாணவா் ஆா்.ஜெயசிம்மன் நன்றி கூறினாா். நிகழ்ச்சியில் துறைத் தலைவா்கள் விஜயகுமாா், பூபதி, பாரதி, கோகுலபாலன், செல்வம், அம்மு, ரேகா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.