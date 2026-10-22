மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீா் கூட்டம்
போளூரில் ஆரணி கோட்டாட்சியா் சிவா தலைமையில் நடைபெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீா் கூட்டம்.
போளூரில் ஆரணி கோட்டாட்சியா் சிவா தலைமையில் நடைபெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீா் கூட்டம்.
போளூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் போளூா், கலசபாக்கம், ஜமுனாமரத்தூா், சேத்துப்பட்டு ஆகிய வட்டங்களைச் சோ்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீா் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆரணி கோட்டாட்சியா் சிவா தலைமை வகித்தாா். வட்டாட்சியா்கள் குமரேசன், சாந்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட அலுவலா் மஞ்சுளா வரவேற்றாா்.
கூட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பேசும்போது, படுத்த படுக்கையாக உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்தில் வேலை வழங்கவேண்டும், அரசு புறம்போக்கு இடத்தில் வீடு கட்டி வசித்துவரும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பட்டா வழங்கவேண்டும், கஸ்தம்பாடி ஊராட்சியில் உள்ள சமத்துவபுரத்தில் வசிப்பவா்களுக்கு பட்டா வழங்கவேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினா்.
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