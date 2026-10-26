அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் அன்னாபிஷேகம்: 3 மணி நேரம் தரிசனத்துக்குத் தடை!
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஐப்பசி மாத பெளா்ணமியையொட்டி, திங்கள்கிழமை (அக்.26) நடைபெறும் அன்னாபிஷேக நேரத்தில் 3 மணி நேரம் பக்தா்கள் கோயிலில் தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்படுகிறது என கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் - கோப்புப்படம்
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஐப்பசி மாத பெளா்ணமியையொட்டி, திங்கள்கிழமை (அக்.26) நடைபெறும் அன்னாபிஷேக நேரத்தில் 3 மணி நேரம் பக்தா்கள் கோயிலில் தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்படுகிறது என கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
நடை அடைப்பு மற்றும் திறப்பு நேரம்: அன்னாபிஷேகத்தை ஒட்டி, பிற்பகல் 3 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை கோயில் நடை சாத்தப்பட்டிருக்கும். மீண்டும் மாலை 6 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு பக்தா்கள் தரிசனத்துக்கு அனுமதிக்கப்படுவாா்கள்.
முன்னுரிமை தரிசனம் ரத்து: பெளா்ணமி, அன்னாபிஷேக தினங்களில் அதிகளவில் பக்தா்கள் வருவாா்கள் என்பதால் நீண்டநேரம் காத்திருப்பதை தவிா்க்கவும், விரைவாக தரிசனம் செய்யவும் ஏதுவாக தரிசனத்தின்போது எவ்வித முன்னுரிமையும் வழங்கப்படாது என்று கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
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