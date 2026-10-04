அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதல்
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் விடுமுறை தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சுவாமி தரிசனம் செய்ய நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தா்கள்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் விடுமுறை தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. சுவாமி தரிசனத்துக்கு 4 மணி நேரத்தும் மேலானதாக பக்தா்கள் தெரிவித்தனா்.
கடந்த 2-ஆம் தேதி முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை 3 நாள்கள் தொடா் விடுமுறை என்பதால் கடந்த 3 நாள்களாக அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்களின் எண்ணிக்கை வழக்கத்தை விட அதிகரித்து கூட்டம் அலைமோதியது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 4.30 மணிக்கு கோயில் நடைதிறக்கப்பட்டு ஆகம விதிகள்படி சிவாச்சாரியா்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க அருணாசலேஸ்வரா் உடனாகிய உண்ணாமுலையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.
பின்னா், பக்தா்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டு தரிசனம் செய்துவிட்டு திருமஞ்சனம் கோபுரம் வழியாக வெளியே வந்தனா். சுவாமி தரிசனம் செய்ய 4 மணி நேரத்துக்கும் மேலானதாக பக்தா்கள் தெரிவித்தனா்.
தொடா்ந்து, 14 கி.மீ. தொலைவு கிரிவலப் பாதையில் பக்தா்கள் கிரவலம் வந்து அங்குள்ள அஷ்டலிங்க சந்நிதிகளில் வழிபட்டனா். நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தா்களுக்கு கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் குடிநீா், மோா், பிஸ்கெட்டு பாக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன.
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