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தமிழ்நாடு ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா்கள் கூட்டணி வட்டக் கிளை புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு

போளூரில் தமிழ்நாடு ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா்கள் கூட்டணி சாா்பில் நடைபெற்ற அதன் புதிய நிா்வாகிகளை தோ்ந்தெடுப்பதற்கான தோ்தல் நிகழ்வில் பேசிய வட்டாரத் தலைவா் மு.கண்ணதாசன்.

போளூரில் தமிழ்நாடு ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா்கள் கூட்டணி சாா்பில் நடைபெற்ற அதன் புதிய நிா்வாகிகளை தோ்ந்தெடுப்பதற்கான தோ்தல் நிகழ்வில் பேசிய வட்டாரத் தலைவா் மு.கண்ணதாசன்.

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போளூரில் தமிழ்நாடு ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா்கள் கூட்டணி சாா்பில், அதன் புதிய நிா்வாகிகளைத் தோ்ந்தெடுப்பதற்கான தோ்தல் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தத் தோ்தலுக்கு சங்கத்தின் கலசப்பாக்கம் வட்டாரப் பொருளாளரும், தோ்தல் ஆணையருமான வாசுதேவன் தலைமை வகித்தாா். தோ்தல் துணை ஆணையா் சுரேஷ், முன்னாள் வட்டாரத் தலைவா் தஞ்சி, வட்டாரச் செயலா் பாா்த்தசாரதி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்ட துணைச் செயலா் கிரி வரவேற்றாா்.

இதில், புதிய நிா்வாகிகளாக வட்டாரத் தலைவா் கண்ணதாசன், செயலா் ஜெகநாதன், பொருளாளா் தாமரைசெல்வி, மாவட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் வேலு, சீனு, பரந்தாமன், வட்ட துணைத் தலைவா்கள் சேகா், குமரன், புனிதா, வட்ட துணைச் செயலா்கள் ஜெசி, அனிதா, கி.பரந்தாமன் மற்றும் வட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்டோா் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.

இந்திய பள்ளி ஆசிரியா்கள் கூட்டமைப்பு அகில இந்திய பொதுக்குழு உறுப்பினா் ச.டேவிட்ராஜன் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா்கள் கூட்டணி சங்க நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா். வட்ட துணைத் தலைவா் சேகா் நன்றி கூறினாா்.

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